Tous les défis Acuña Shapeshifters Team 1 pour obtenir la carte CM Ultimate Team 87 – HITC

Tous les défis Acuña Shapeshifters Team 1 pour obtenir la variante de carte CM Ultimate Team de 87 joueurs du joueur FIFA 20.

EA a annoncé l’équipe Shapeshifters 1 pour FIFA 20. Il y avait une multitude de prédictions faites avant le lancement, et certaines de ces estimations se sont avérées exactes avec des goûts de Marcelo et Lucas Moura. En plus de l’équipe composée de ces joueurs, il existe également une variante de carte Ultimate Team de 87 notes d’Acuña en tant que CM qui ne peut être débloquée qu’en remplissant des défis et des objectifs spécifiques.

En ce qui concerne exactement la Shapeshifters Team 1, il s’agit essentiellement d’un tas de cartes Ultimate Team comprenant des joueurs positionnés dans des rôles différents de leur position FIFA 20 de départ. Par exemple, certains CB ont été transformés en CM et certains CF ont été convertis en RW / RM.

Vous découvrirez ci-dessous l’intégralité de la sélection de l’équipe 1 de Shapeshifters ainsi que les défis et objectifs à débloquer pour obtenir la carte Acuña classée 87.

FIFA 20 Shapeshifters Team 1

L’équipe FIFA 20 Shapeshifters 1 comprend les joueurs suivants:

Lionel Messi (RW-CF) – 96

Marcelo (LB-CAM) – 91

David Luiz (CB-CDM) – 91

Ben Yedder (CF-RW) – 90

Mertens (CF-LW) – 90

Riyad Mahrez (RW-CAM) – 89

Lucas Moura (CF-RM) – 87

Kondogbia (CDM-CB) – 87

Cueye (CDM-CB) – 87

Atal (RB-ST) – 86

Mbabu (LB-CDM) – 86

Hateboer (RM-RB) – 86

Renato Sanches (CM-LB) – 86

Kainz (LM-CAM) – 85

Nandez (CM-CB) – 84

Ce sont les 15 joueurs FIFA 1 Shapeshifters Team 1 qui peuvent être débloqués via des packs. Malheureusement, il n’y a pas de Kyle Walker classé 99 comme gardien de but.

Cependant, en plus des 15 joueurs ci-dessus, il y a aussi Mkhitaryan et Acuña qui peuvent être débloqués.

L’ancien joueur d’Arsenal, Mkhitaryan, est passé d’un RM de 81 à un CAM de 88, et il est bloqué derrière les exigences de la SBC.

Pendant ce temps, Acuña vous oblige à accomplir un tas de défis et d’objectifs.

Défis de l’équipe 1 de FIFA 20 Acuña Shapeshifters

Vous devez remplir un ensemble de défis et d’objectifs pour obtenir la carte FIFA 1 Acuña Shapeshifters Team 1.

Les défis de FIFA 20 Acuña Shapeshifters sont les suivants:

Calme de classe mondiale

Marquez un but de finesse en utilisant des joueurs argentins dans trois matchs distincts de Squad Battle en difficulté minimale de classe mondiale ou rivaux.

Récompense: Prêt 7 matchs Acuña

Poussé à marquer:

Marquez un tir à faible tir dans deux matchs Rivals distincts en utilisant des joueurs de Liga NOS.

Milieu Maverick:

Assister deux buts en utilisant des milieux de terrain dans deux victoires de batailles d’escouades distinctes en difficulté minimale de classe mondiale ou rivaux.

Oeil pour les aides:

Assister un but avec une balle traversante dans 3 victoires distinctes de Rivals.

Récompense: Pack de petits joueurs Electrum

CM complet:

Marquez 10 victoires différentes avec des joueurs argentins.

Récompense: Pack Joueurs Electrum

Vous avez seulement jusqu’au 28 février pour terminer le défi FIFA 20 Acuña Shapeshifters.

