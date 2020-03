tous les détails, design et possibilités

Le fait que cette année il n’y ait pas d’E3 ne signifie pas que nous n’aurons pas de nouvelles de la nouvelle génération de consoles. Et c’est que Microsoft a utilisé toute la puissance des réseaux pour révéler absolument tous les détails qui étaient en attente sur sa nouvelle Xbox Series X dans un article spécial. En cela, non seulement les spécifications sont mises en évidence, mais aussi tous les petits détails de la console, comme le port spécial ou un regard sur la conception intérieure de celui-ci.

En ce sens, la société souligne que l’idée derrière la conception de la Xbox était de construire une console de nouvelle génération qui pourrait exécuter des jeux 4K à 60 images par seconde sans compromis pour les développeurs, et offrent accessoirement un niveau de performances précédemment considéré comme impossible dans la console. Cela comprend supporte jusqu’à 120 fps pour les jeux les plus exigeants et compétitifs.

Cependant, la société tient à souligner que, bien qu’ils considèrent la résolution et la fréquence d’images comme des décisions créatives, il est préférable de laisser le soin aux développeurs de titres de une meilleure qualité graphique ou des performances supérieures, ou comme prévu, inclure un mélange des deux.

La Xbox Series X est le plus grand saut générationnel de SOC [System on a Chip] et la conception d’API que nous avons réalisées avec Microsoft, et c’est vraiment un honneur pour AMD d’être un partenaire Microsoft de confiance pour cet effort. La Xbox Series X sera un phare de leadership en matière d’innovation technique pour cette génération de consoles et diffusera l’innovation dans l’écosystème DirectX cette année et l’an prochain. – Sebastien Nussbaum, vice-président et «Senior Fellow» d’AMD Semi-Custom Products and Technologies

Spécifications de la Xbox Series X

Processeur: 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

GPU: 12 TFLOPS, 52 CU à 1825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

Mémoire: 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo

Bande mémoire: 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

Stockage: 1 To au format SSD NVME propriétaire

Performances d’E / S: 2,4 Go / s (Raw), 4,8 Go / s

Propre stockage externe: carte d’extension 1 To

Stockage externe: prise en charge des disques USB 3.2 externes

Lecteur optique: lecteur Blu-Ray UHD 4K

Performances: 4K @ 60 FPS, jusqu’à 120

Cette fiche technique permet, avec le mentionné 120 fps, la possibilité d’exécuter des jeux compatibles DirectX Raytracing à accélération matérielle, qui simulent les propriétés de la lumière et du son en temps réel avec une plus grande précision que toute technologie précédente, c’est-à-dire la même technologie de pointe incluse dans les derniers GPU Nvidia, de la série RTX.

En ce sens, la technologie incluse dans la Xbox Series X permet que, dans les tests de la société effectués sous la version Ray Tracing de Minecraft, les ombres projetées des objets soient lissées ou durcies en fonction de l’éloignement de l’objet, tandis que la lave émet une lueur orange chaude qui se dissipe au loin et se reflète dans les rails des voitures de la mine. Même la lune projette ses propres rayons, descendant à travers les fissures des murs et réfléchissant les particules dans l’air:

D’autres grandes améliorations, quelque chose que nous savions déjà, résident dans les possibilités de stockage. Avec l’inclusion de SSD, la Xbox Series X permet des performances bien supérieures à celles des disques mécaniques, et pas seulement pour les jeux à charger plus rapidement. Chez Microsoft, ils ont développé une technologie appelée Xbox Velocity Architecture, optimisée pour la transmission d’actifs dans le jeu. Selon la société, le XVA offre de nouvelles capacités de développement de jeux pour la console, permettant au développeur d’avoir un accès instantané à 100 Go de ressources de jeu, offrant un multiplicateur efficace dans la mémoire physique qui est littéralement un changeur de jeu:

Selon l’équipe de développement de la console, cette technologie est particulièrement axée sur les jeux mondiaux, mais elle est applicable à n’importe quel titre.

Les nouvelles technologies au service du jeu vidéo:

La série X comprend également une toute nouvelle technologie, Dynamic Latency Input (DLI), qui, avec la spécification HDMI 2.1, qui prend en charge 120 Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode automatique à faible latence (ALLM) permet développer des titres beaucoup plus riches et les faire paraître à leur meilleur sur la télévision actuelle (et future). Et ils ne sont pas les seuls, car ils comprennent également:

DirectML: La Xbox Series X prend en charge le Gaming Machine Learning avec DirectML, un composant DirectX qui exploite le matériel, tirant parti de plus de 24 performances flottantes 16 bits TFLOPS et de plus de 97 TOPS (milliards d’opérations par seconde) pour améliorer Large éventail de domaines, tels que rendre les PNJ beaucoup plus intelligents, y compris des animations beaucoup plus réalistes et améliorer considérablement la qualité visuelle.

Entrée de latence dynamique (DLI): Technologie de réduction de latence de la série Xbox permettant aux développeurs de synchroniser plus précisément les entrées des joueurs avec la simulation de jeu et la boucle de rendu, ce qui réduit encore la latence contrôleur / souris.

Création de travaux GPU– Prise en charge du matériel, du micrologiciel et du compilateur de shaders pour le GPU afin de gérer efficacement les nouvelles charges de travail sans aucune aide du processeur. Cela offre plus de flexibilité et de performances aux développeurs en matière de graphisme.

Tracé de rayons DirectX accéléré par matériel (DXR)– À partir d’un éclairage, d’ombres et de réflexions améliorés, ainsi que d’une acoustique et d’un son spatial plus réalistes, le lancer de rayons permet aux développeurs de créer des mondes plus précis physiquement.

Décompression matérielle: nouveau matériel dédié introduit avec la Xbox Series X pour permettre aux jeux de consommer le moins d’espace sur le SSD tout en éliminant tous les frais généraux du processeur généralement associés à la décompression à l’exécution.

Livraison intelligente: La technologie réduit la taille des installations de jeux en permettant aux développeurs d’installer uniquement les parties du jeu dont ils ont besoin, minimisant ainsi la quantité de contenu qui doit être installée ou téléchargée sur le SSD.

Ombrage de maille– Permet aux développeurs d’améliorer considérablement les performances et la qualité de l’image en affichant un nombre important d’objets complexes dans une scène.

Architecture de refroidissement parallèle: C’est le nouveau système utilisé pour refroidir la Xbox Series X plus silencieuse et plus efficace, d’où la conception verticale.

RDNA 2– Le processeur de la série Xbox X exploite RDNA 2, la dernière architecture graphique de nouvelle génération d’AMD, qui offre une avancée significative en termes de performances et d’efficacité, et est responsable du lancer de rayons accéléré par le matériel et ombrage à vitesse variable mentionné ci-dessus.

Sampler Feedback Streaming (SFS): Il s’agit d’un nouveau composant qui fait partie de l’architecture Xbox Velocity susmentionnée, qui permet de charger les jeux en mémoire plus efficacement, de sorte que, dans chaque cas, les parties des textures que le GPU doit charger sont chargées. une scène. Cela évite le gaspillage de chargement de textures en mémoire qui ne sont jamais nécessaires.

Conversion SDR en HDR: Il permettra à tous les jeux qui n’ont pas de support HDR natif de recevoir le traitement pour simuler un DDH. L’idée est que si vous jouez à des jeux sans HRD sur Xbox Series X, la console est capable de reconstruction HDR sans impact sur les ressources et sans que les développeurs aient besoin de mettre à jour leurs jeux.

Livraison intelligente: une nouvelle technologie pour Xbox Series X qui vous assurera de toujours jouer la meilleure version des jeux que vous avez pour votre console, de génération en génération. Tous les titres Xbox Game Studios optimisés pour la Xbox Series X, y compris Halo Infinite, prendront en charge Smart Delivery, fournissant la meilleure version disponible pour n’importe quelle console sur laquelle vous choisissez de jouer. Aussi Cyberpunk 2077.

Propre stockage externe, mais également compatible USB

La Xbox Series X comprendra 1 To de stockage de type SSD NVME, mais elle est extensible via le propre port arrière qui inclut la console, et cela Maintient la vitesse de lecture et d’écriture du stockage interne mais en externe et concentré sur les utilisateurs qui ont besoin de stockage supplémentaire sans perte de performances.

Ce nouveau système externe est appelé DirectStorage et est spécialement conçu pour libérer les performances complètes du SSD et la décompression matérielle. C’est l’un des composants de l’architecture Xbox Velocity susmentionnée, axé sur la réduction des frais généraux du processeur, libérant ainsi une puissance CPU considérable pour le jeu à dépenser dans des domaines comme une meilleure physique ou plus de PNJ dans une scène. En outre l’idée est de le porter également sur les PC Windows.

Logiquement, les détails sur le prix et les possibilités sont rares, mais au fur et à mesure du lancement de la console, ces baies d’extension de stockage devraient commencer à se standardiser.

Nouvelle manette sans fil

La Xbox Series X arrivera accompagnée d’un nouveau contrôleur qui, en conservant le design du précédent, comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le D-pad du modèle Elite. En ce sens, il reste, comme nous disons la conception, mais comprend un

une ergonomie améliorée pour un plus large éventail de personnes, meilleure connectivité entre les appareils, partage plus facile et latence réduite. De plus, tout comme sur PS4, un bouton de partage dédié est inclus:

En nous appuyant sur ce que nous avons appris d’Elite et en examinant comment les gens utilisent le D-pad, nous avons conçu un hybride pour offrir le meilleur des deux. Ça fait du bien. La plaque légèrement plus profonde donne à votre pouce une jolie petite “maison” pour s’asseoir.

Les déclencheurs ont également été améliorés, avec une meilleure adhérence et une meilleure précision. La société a arrondi les gâches et les bords, en réduisant légèrement et a également arrondi les parties autour d’eux, améliorant l’adhérence et l’équilibre des poignées. Ça oui, pas de boutons arrière supplémentaires.