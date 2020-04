Tous les DLC Persona 5 sont disponibles gratuitement dans Persona 5 Royal

Aujourd’hui est le 31 mars, ce qui signifie que Persona 5 Royal est maintenant disponible sur PlayStation 4 dans l’Ouest. Si vous faites partie de ceux qui envisagent d’acheter cette édition ou y jouent déjà, alors cette nouvelle tombera comme un charme, car avec les débuts du jeu, un package spécial est arrivé avec tous les DLC du jeu original et la meilleure chose est qu’il est disponible gratuitement.

Comme vous le savez peut-être, avant la sortie de Persona 5 Royal en Occident et au Japon, il a été signalé que les joueurs de cette nouvelle version pouvaient obtenir le DLC de la livraison d’origine en échange d’un prix réduit, au moins pour le Japon, donc qu’on ne savait pas comment cela fonctionnerait en Occident.

Au cas où vous l’auriez manqué: Persona 5 Royal sera le titre le plus accessible de la série.

Tout Persona 5 DLC est gratuit pour le nouvel épisode

Heureusement pour les acheteurs de Persona 5 Royal, on sait aujourd’hui qu’ils n’auront pas à dépenser pour obtenir tout le contenu fourni sur Persona 5, car tous les DLC qui sont venus à l’origine sont disponibles dans un seul package, le Pack Persona 5 Royal Legacy sur le PlayStation Store et peut être téléchargé gratuitement par tout le monde. Il est important de dire que ce DLC ne fonctionne qu’avec la nouvelle version du jeu et non avec l’original.

Comme nous vous le disons, le package DLC n’apparaît pas sur le disque et il n’est pas installé automatiquement, mais le joueur devra se rendre sur le PlayStation Store, rechercher le Pack DLC hérité, téléchargez-le et installez-le pour en profiter. En plus de cela, vous devez savoir que le package Ensemble de costume de survêtement Il est également disponible et donne un nouveau look à certains personnages sans frais.

Dans le cas de Pack héritéNous vous informons qu’il comprend plusieurs packages qui apportent un changement esthétique aux protagonistes, grâce à des tenues à thème, telles que des maillots de bain, mais il existe également un contenu de gameplay qui ajoute quelques personnes. Nous vous rappelons qu’en dehors de celui-ci, il existe des DLC plus exclusifs pour Persona 5 Royal.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Allez-vous profiter de télécharger l’intégralité du DLC Persona 5? Dites-le nous dans les commentaires.

Persona 5 Royal est venu exclusivement sur PlayStation 4. Les joueurs de Nintendo Switch veulent également profiter de ce titre sur leur console, et une récente enquête SEGA a laissé ouverte la possibilité que cela se produise. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Persona 5 Royal si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.