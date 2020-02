tous les événements février 2020. La Saint Valentin est là!

Ne voyez pas à quel point Niantic va fort en février 2020! Et si vous êtes un joueur Pokémon GO, comme vous le verrez ci-dessous, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. De nouvelles missions en vue de vaincre Team GO Rocket, de nouveaux Pokémon qui se joignent à ce jeu vidéo, un changement légendaire dans les raids 5 étoiles, un événement de la Saint-Valentin qui pourrait être inoubliable et … quelques surprises comme expérience Ça pourrait être très bien. Nous avons parlé des heures du Pokémon exceptionnel et du mystérieux bonus. Envie d’en savoir plus? Bien lu!

Il est temps de sauver Dark Raikou des griffes de Giovanni

Si vous avez terminé les missions précédentes de Team GO Rocket, vous verrez que le Mission: le travail d’un enseignant ne s’arrête jamais. En cela, encore une fois, nous devons effectuer une série de tâches, vaincre à nouveau l’équipe GO Rocket et affronter à nouveau Giovani, et cette fois, il aura un Raikou sombre à ses côtés. N’oubliez pas de terminer cette mission avant février! Sinon, ce Raikou vous échappera.

Résumé: nous pouvons arracher Giovani un Raikou sombre

Au revoir Lapras! Les résultats de recherche de février nous amènent à Woobat avec des bonbons supplémentaires

Face aux réalisations de la recherche, nous pouvons dire que Lapras nous laisse enfin avec son chant de glace, pour donner une importance particulière aux Pokémon Woobat Psychic et Flying avec des bonbons supplémentaires. L’événement aura lieu du samedi 1er février 2020 à 22 h 00 au dimanche 1 mars 2020 à 22 h 00 lors des réunions sur les réalisations en recherche.

résumé: Résultats de recherche avec Woobat et des bonbons supplémentaires

Tornade, le légendaire Pokémon des raids cinq étoiles!

Marre des raids de Heatran? Les Gym 5 étoiles changer de légende avec Tornade, le Pokémon Tourbillon. Ce type de Flyer apparaîtra dans ces raids depuis le 22h00 le mardi 4 février 2020 jusqu’à la même heure le mardi 25 février 2020.

résumé: le légendaire Tornade dans des gymnases 5 étoiles

Événement de célébration en l’honneur de la région de Sinnoh

Depuis le 8h00 le vendredi 7 février 2020 jusqu’à 22h00 le lundi 10 février 2020, Les Les Pokémon de la région de Sinnoh apparaîtront plus fréquemment dans la nature et dans les raids. Quant aux œufs, ceux de 7 kilomètres obtenus lors de l’événement n’écloront qu’avec certains Pokémon Sinnoh, en particulier: Budew, Combee, Bronzor, Gible, Riolu, Hippopotas et Mantyke. D’autre part, les tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement rencontreront des Pokémon de cette région, ainsi que des pierres Sinnoh, et nous aurons l’occasion de trouver avec un variocolor Riolu ou Hippopotas, quelque chose dont plus de détails seront donnés à l’approche de cet événement.

résumé: Pokémon Sinnoh plus sauvage et d’oeuf, et possibilité de Riolu et Hippopotas variocolor

Pokémon GO 2020 Célébration de la Saint-Valentin

Comme chaque année, Valentin arrive le 14 février en livrant l’amour dans Pokémon GO, et cette année n’allait pas être différente. Ce qui est différent, c’est le bonus de l’événement. Point: de 8h00 le vendredi 14 février 2020 jusqu’à 22h00 le lundi 17 février 2020certains Pokémon rose ils apparaîtront plus fréquemment sauvages, également dans les raids, les œufs à couver et dans les réunions de recherche sur le terrain.

Est aussi le il est temps d’accueillir Pokémon GO à Audino, le Pokémon Listen, et à Alomomola, le Pokémon Lifeguard, mais ne pensez pas qu’ils vont commencer à aller partout, eh bien ils seront vraiment très rares à voir. De plus, les modules d’appâts normaux dureront six heures et nous recevrons deux fois plus de bonus Candy par capture. Quant au Pokémon variocolor, j’espère qu’un variocolor Happiny pourrait apparaître dans un œuf éclos, ou un variocolor Chansey sauvage.

résumé: Audino et Alomomola arrivent, modules d’appâts de 6 heures, doubles bonbons par capture, et possibilité de Happiny variocolor of eggs et Chansey variocolor wild.

Et la chose ne s’arrête pas là! ESamedi 15 février 2020 de 14h00 à 17h00, les raids 4 étoiles mettront en vedette Lickitung. Si nous l’attrapons, nous constaterons que ce Pokémon est livré en standard avec Body Stroke, même dans la possibilité de l’obtenir en couleurs variées. Pour le rendre plus facile à affronter, pendant la durée de l’événement, nous pouvons obtenir jusqu’à 5 passes de raid (vous ne pouvez en avoir qu’une à la fois) en faisant tourner des photoodisks de gym.

résumé: Les raids 4 étoiles comprendront Lickitung avec Body Stroke, possibilité d’obtenir différentes couleurs et 5 passes de raid pendant l’événement.

Il est temps de se faire des amis avec nos amis!

Et voici un événement spécialement axé sur ceux qui veulent passer au niveau supérieur grâce à l’amitié, car depuis 8h00 le vendredi 21 février 2020 jusqu’à 22h00 le lundi 24 février 2020 Nous aurons ces bonus:

Les niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement Double Candy par échange Half Star Dust coût par échange Le nombre de cadeaux que nous pouvons ouvrir par jour passe à 40 Le nombre de cadeaux que nous pouvons porter à votre inventaire augmente à 20

Des expériences sous forme d’événement!

Enfin, il semble que Niantic veuille essayer quelques nouveaux problèmes pour voir comment ils fonctionnent. Il s’agit du Temps Pokémon en vedette et temps bonus mystérieux:

Mardi 4 février 2020 de 18 h 00 à 19 h 00: Un Pokémon surprise apparaîtra très fréquemment dans la nature pendant cette heure. Ne demandez pas lequel, pour l’instant c’est secret!Mardi 6 février 2020 de 18 h 00 à 19 h 00: Il y aura un bonus spécial pendant cette heure, et c’est aussi un mystère!

Pas mal, non? Eh bien, il y a des choses que nous ne savons toujours pas, qui pourraient être de nouveaux vêtements pour le magasin, ou même des packs d’objets. Nous serons attentifs! Et vous savez, piquons Pokémon GO!

