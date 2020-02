Tous les événements Pokémon GO de février 2020 – Shadow Raikou, Woobat Research, Sinnoh Region et Valentine’s Celebrations, et bien plus encore – Guide

Février 2020 s’annonce comme l’un des Pokémon GOest le mois le plus occupé de tous les temps avec le développeur Niantic qui annonce toute une série d’événements au cours du mois. Ci-dessous, nous les avons tous regroupés dans un ordre approximativement chronologique (il y a beaucoup de chevauchements!) Afin que vous ne manquiez pas de les attraper tous.

N’oubliez pas que tout cela s’ajoute à la journée communautaire de Rhyhorn prévue le samedi 22 février, alors ajoutez-la également à votre calendrier!

Allons-y!

Sur cette page:

Save Shadow Raikou de Giovanni – Tout févrierPokémon GO Février Recherche révolutionnaire: Woobat avec bonus Woobat Candies – samedi 1er février au dimanche 1er marsNouvelle expérience d’événement Pokémon GO # 1: Pokémon Spotlight Hour – mardi 4 févrierNouvelle expérience d’événement Pokémon GO # 2: Bonus Mystère Bonus Heure – Jeudi 6 févrierÉvénement de célébration de la région Pokémon GO Sinnoh – Vendredi 7 au lundi 10 févrierTornade vient aux raids cinq étoiles – Du mardi 4 au mardi 25 févrierPokémon GO Célébration de la Saint Valentin 2020 – Du vendredi 14 au lundi 17 févrierPokémon GO Valentine’s Raid Day – Samedi 15 février (Trois heures) Pokémon GO Événement spécial week-end d’amitié – du vendredi 21 au lundi 24 février

Save Shadow Raikou de Giovanni – Tout février

Début: Maintenant

Terminer: Fin février

Après avoir terminé la dernière série de recherches spéciales sur les fusées de l’équipe GO, vous pourrez accéder à «Le travail d’un professeur n’est jamais terminé», la recherche spéciale sur les fusées de l’équipe GO de février.

Vaincre à nouveau les chefs de l’équipe GO Rocket et Giovanni vous permettra de sauver Raikou, le légendaire Pokémon Ombre

Cela ne sera disponible que jusqu’à la fin du mois, il est donc temps de se fissurer si vous souhaitez ajouter Shadow Raikou à votre Pokédex

Pokémon GO: une découverte révolutionnaire en février: Woobat avec des bonbons Woobat bonus – du samedi 1er février au dimanche 1er mars

Début: Samedi 1er février 2020, 13 h 00 HNP (21h GMT)

Terminer: Dimanche 1er mars 2020, 13h00 TVP (21h GMT)

Woobat de type Psychique et Volant est disponible en tant que rencontre révolutionnaire

Il s’agit des débuts du Pokémon Unova dans Pokémon GO et il est accompagné de bonbons Woobat bonus

Nouvelle expérience de l’événement Pokémon GO # 1: Pokémon Spotlight Hour – mardi 4 février

Début: Mardi 4 février 2020, 18h00 heure locale

Terminer: Mardi 4 février 2020, 19h00 heure locale

Un Pokémon surprise apparaîtra plus fréquemment dans la nature à l’heure ci-dessus pendant une heure.

Nouvelle expérience de l’événement Pokémon GO # 2: heure bonus mystère – jeudi 6 février

Début: Jeudi 6 février 2020, 18h00 heure locale

Terminer: Jeudi 6 février 2020, 19h00 heure locale

Un bonus inconnu sera en direct dans l’application pendant la durée de l’heure bonus mystère.

Événement de célébration de la région Pokémon GO Sinnoh – du vendredi 7 au lundi 10 février

Début: Vendredi 7 février 2020, 8 h, heure locale

Terminer: Lundi 10 février 2020, 22h00 heure locale

Les Pokémon initialement découverts dans la région de Sinnoh apparaîtront plus souvent à l’état sauvage et lors de raids

Tous les œufs de 7 km obtenus pendant la période de l’événement éclosent exclusivement certains Pokémon de la région de Sinnoh, notamment Budew, Combee, Bronzor, Gible, Riolu, Hippopotas et Mantyke

Les tâches de recherche sur le terrain spécifiques à l’événement récompenseront les rencontres avec les Pokémon Sinnoh, en plus des Pierres Sinnoh

Augmentation des chances de rencontrer un Riolu brillant ou un Hippopotas brillant

Tornade s’invite dans les raids cinq étoiles – du mardi 4 au mardi 25 février

Début: Mardi 4 février 2020, 13 h 00 HNP (21h GMT)

Terminer: Mardi 25 février 2020, 13h00 TVP (21h GMT)

Tornade de type volant fait ses débuts Pokémon GO et apparaîtra désormais dans des raids cinq étoiles

Faible contre les attaques de type électrique, glace et roche

Pokémon GO Valentine’s Day Celebration 2020 – vendredi 14 au lundi 17 février

Début: Vendredi 14 février 2020, 8h00 heure locale

Terminer: Lundi 17 février 2020, 22h00 heure locale

Les Pokémon roses apparaîtront plus souvent dans la nature, dans les raids, dans les œufs et lors des rencontres de recherche sur le terrain

Audino et Alomomola apparaîtront dans Pokémon GO pour la première fois, bien que Niantic prévienne que leur apparence sera rare

Les modules Lure réguliers dureront six heures et vous recevrez un bonus 2x Catch Candy

Une chance de rencontrer Shiny Happinys et Shiny Chanseys dans la nature

Pokémon GO Valentine’s Raid Day – samedi 15 février (trois heures)

Début: Samedi 15 février 2020, 14h00 heure locale

Terminer: Samedi 15 février 2020, 17h00 heure locale

Lickitung sera dans des raids quatre étoiles et connaîtra Body Slam

Vous pouvez recevoir jusqu’à cinq passes de raid supplémentaires sans frais pendant l’événement en faisant tourner des disques photo dans les gymnases

Vous ne pouvez pas détenir plus d’un de ces laissez-passer de raid à la fois, et ils ne seront pas disponibles après la fin de l’événement

Événement spécial week-end Pokémon GO – du vendredi 21 au lundi 24 février

Début: Vendredi 21 février 2020, 8h00 heure locale

Terminer: Lundi 24 février 2020, 22h00 heure locale

Pendant la durée de l’événement, bénéficiez des bonus exclusifs suivants:

Les niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement

2x Trade Candy

1/2 coût des poussières d’étoiles

Le nombre de cadeaux que vous pouvez ouvrir quotidiennement passera à 40

Le nombre de cadeaux que vous pouvez porter dans votre inventaire passera à 20

Blimey! C’est tout pour le moment, bien que Niantic prévienne qu’il y aura encore plus de surprises ce mois-ci, alors gardez un œil sur ce guide et nous mettrons à jour à mesure que plus d’informations seront disponibles.

.