Tous les films obtiennent une sortie numérique précoce de Sonic à Trolls

Bien que la crise du COVID-19 (coronavirus) ait entraîné la suspension de la production d’un certain nombre de films et d’émissions de télévision très attendus, d’autres films ont été abandonnés bien plus tôt que la normale. Avec des cinémas qui ferment dans le monde entier et de plus en plus de personnes restent à la maison, voici les films à venir et récemment sortis que vous pouvez regarder tôt à la maison.

Disponible dès maintenant

Un certain nombre de films ont déjà été diffusés tôt sur les plateformes numériques, la plupart étant disponibles à l’achat et quelques-uns disponibles à la location à un prix moins cher. Ces films sont disponibles sur les plateformes VOD, sauf indication contraire.

Frozen 2: 17 mars sur Disney PlusCats: 17 marsRise of Skywalker: 18 marsThe Invisible Man: 20 marsThe Hunt: 20 MarchEmma: 20 marsOnward: 20 mars, coming to Disney Plus on 3 avrilSaint Frances, 21 marsEnd We Danced: 22 marsThe Way Dos: 24 mars Oiseaux de proie: 24 mars Coup de feu: 24 mars Petit: 24 mars Just Mercy: 24 mars The Gentlemen: 24 mars Call Of The Wild: 27 mars Downhill: 27 mars Je continue de croire: 27 mars VOD

Bientôt disponible

Universal a déclaré que ses versions futures, telles que Trolls: World Tour et Focus Features ‘Never Rarely Parfois Always, sortiront en numérique à la même date que la sortie en salles.

Candyman et le roi de Staten Island devraient sortir en juin. Focus Features avait également fixé des dates de cinéma pour Promising Young Woman le 17 avril et The High Note and Irresistible en mai. Rien n’a encore été annoncé sur les sorties numériques de ces films.

Premières émissions de télévision

Bien que les sorties télévisées n’aient pas été aussi affectées par la pandémie que les films, certaines émissions ont toujours pris la décision de reporter leur date de sortie pour le bien de tout le monde coincé dans l’auto-isolement.

La production d’émissions de télévision a également été retardée en raison du coronavirus. Il s’agit notamment de la finale de la saison de The Walking Dead et du nouveau spin-off de la série zombie, World Beyond. Netflix a dû appuyer sur pause sur toutes ses productions, y compris les nouvelles saisons de Stranger Things et The Witcher.

Les meilleurs nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – Avril 20205 Grands nouveaux jeux Switch, PS4, Xbox One et PC à venir – 22 au 31 mars 2020 Le mode immersif de Breakpoint fonctionne presque Nous testons la demi-vie Alyx sur tous les principaux casques VR Principales fonctionnalités de Nintendo Direct: Animal Crossing, Super Smash Bros et plus Call of Duty Warzone, Modern Warfare et mises à jour mobiles: tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutesStar Trek: Picard Episode 10 “Et dans Arcadia Ego, Part 2 “Breakdown & Easter EggsComment Animal Crossing est venu de l’un des plus grands échecs de NintendoEssayer de survivre à un nouveau niveau mortel dans GTFOCome Chill with Us In Animal Crossing: New Horizons | GameSpot Community FridaysPredator: Hunting Grounds – Hunt Or Escape The Predator Trial Weekend TrailerDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 27/03 – 31/03

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Sonic The Hedgehog – Nouvelle bande-annonce officielle