Tous les jeux de Bethesda sauf pour Wolfenstein Youngblood retiré de GeForce Now

Par Stephany Nunneley,

Samedi 22 février 2020 14:52 GMT

Bethesda a retiré tous ses jeux du service GeForce Now de Nvidia, à l’exception de Wolfenstein Youngblood.

L’actualité de tous les matchs sauf pour Wolfenstein Youngblood étant décollée GeForce Now a été annoncé sur les forums officiels du service (merci, Gamasutra).

Nvidia n’a pas révélé la raison pour laquelle Bethesda a choisi de retirer ses jeux.

Pas plus tard qu’hier, Nvidia a annoncé que plus d’un million d’utilisateurs s’étaient inscrits à sa plate-forme de streaming et a déclaré que 1 500 jeux arriveraient sur le service.

Nvidia a déclaré dans l’annonce de s’attendre à ce que les entreprises suppriment les jeux avant la fin de la période d’essai actuelle; cependant, il croit que les jeux seront ramenés une fois que la valeur du service sera réalisée.

“Alors que la période de transition arrive à son terme, les suppressions de jeux devraient être rares, avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now chaque semaine”, a déclaré Nvidia dans l’annonce.

Le mois dernier, les jeux Activision Blizzard ont été retirés car les deux sociétés n’ont jamais signé d’accord commercial formel pour que les jeux soient disponibles sur le service de streaming après la fin de la bêta.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.