Tous les jeux Kingdom Hearts seront disponibles dans un seul package!

Kingdom Hearts est une vaste série de jeux sur différentes consoles et plates-formes. Pour notre fortune, Square Enix a décidé de lancer une énorme collection composée de pratiquement tous les jeux de la saga jusqu’à présent, y compris Kingdom Hearts III.

Connu simplement comme l’ensemble tout-en-un Kingdom Hearts, il comprend Kingdom Hearts The Story So Far et Kingdom Hearts III. Cette gigantesque collection sera disponible le 17 mars sur PlayStation 4 pour seulement 49,99 $. Pour le moment, il n’a pas été révélé si cette expérience atteindra la Xbox One.

Le tout-en-un Kingdom Hearts aura 10 expériences au total. Certains sont des jeux complets, d’autres ne sont que des adaptations cinématiques de certains jeux. C’est tout ce qui comprend:

-Kingdom Hearts Final Mix

-Kingdom Hearts Re: Chaîne de souvenirs

-Kingdom Hearts 358/2 Days (scènes remasterisées en haute définition)

-Kingdom Hearts II Final Mix

-Kingdom Hearts Birth par Sleep Final MIX

-Kingdom Hearts Re: codé (scènes remasterisées en haute définition

-Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

-Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

– Couverture arrière de King Hearts X (film)

-Kingdom Hearts III

Pour le moment On ne sait pas si Re: Mind, le récent DLC Kingdom Hearts III, sera inclus. Si vous n’avez jamais apprécié cette combinaison de Final Fantasy avec Disney, c’est votre grande opportunité.

En parlant de Kingdom Hearts, vous pouvez consulter notre revue Re: Mind ici. De même, un nouveau jeu de cette série atteindra les téléphones mobiles à l’avenir.

Via: Square Enix

