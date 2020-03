Tous les jeux Nintendo Switch annoncés lors du Indie World Stream de mars

Nintendo a présenté une tonne de jeux Switch à venir lors de sa présentation Indie World de mars 2020, dont deux sont actuellement disponibles sur l’Eshop. Nous avons examiné plus de 20 titres au cours de la diffusion, y compris quelques-uns qui arriveront sur le système hybride en exclusivités chronométrées sur la console, comme Exit the Gungeon. Pour vous aider à vous rattraper, nous avons rassemblé ci-dessous tous les jeux annoncés lors de la présentation Indie World de Nintendo.

Feu bleu

Développé par Robi Studios, Blue Fire est un jeu d’action-aventure se déroulant dans le royaume en ruine de Penumbra. En tant que petit guerrier ressemblant à un ninja, vous devrez faire un double saut, courir sur le mur et plus encore pour surmonter les défis et les ennemis des plates-formes 3D. Blue Fire arrive sur Switch cet été en tant que console exclusive chronométrée.

Baldo

Baldo est un action-RPG du développeur Naps Team. Le jeu présente une esthétique inspirée du Studio Ghibli et se déroule dans un monde ouvert et interactif qui abrite de nombreux personnages inhabituels à rencontrer et des donjons à explorer. Baldo lancera Switch cet été en exclusivité sur une console chronométrée.

Je suis mort

I Am Dead est un jeu de réflexion des développeurs de Hohokum et Wilmot’s Warehouse. En tant que résident récemment décédé de Shelmerston Island, vous devrez utiliser la vision aux rayons X et d’autres capacités pour percer les secrets de l’île et finalement la sauver d’une éruption volcanique. I Am Dead devrait être lancé sur Switch en tant que console chronométrée exclusive plus tard cette année.

Écorce

Développé par Tic Toc Games, B.ark est un jeu de tir à défilement horizontal 2D mignon et coopératif. Vous et trois autres joueurs prenez chacun le contrôle d’un animal différent pilotant son propre vaisseau spatial, et vous devez travailler ensemble pour traverser des vagues d’ennemis. B.ark est une autre console exclusive chronométrée; il sera lancé sur Switch fin 2020.

Cyanure et bonheur: Freakpocalypse

Le jeu d’aventure Cyanide & Happiness, Freakpocalypse, arrive sur Nintendo Switch cet été. Présentant la même marque d’humour noir pour laquelle la bande dessinée est connue, Freakpocalypse vous met dans la peau de l’impopulaire Coop McCarthy, qui essaie juste de trouver une date de bal au milieu de l’apocalypse.

L’été à Mara

Summer of Mara est un jeu d’aventure agricole qui met en vedette une jeune fille nommée Koa, qui doit s’occuper de son île et explorer l’océan environnant. Vous pouvez personnaliser votre île en créant des bâtiments, des clôtures et d’autres objets, et vous rencontrerez une variété de personnages colorés et découvrirez des secrets lors de votre aventure. Le jeu sortira Switch ce printemps en tant qu’exclusivité de la console chronométrée, et il offrira des vêtements gratuits dans le jeu.

Ligue quantique

Quantum League est un “jeu de tir paradoxal” unique qui arrivera à Switch fin 2020. À chaque tour d’un match 1v2 ou 2v2, vous êtes rejoint par des “clones” qui imitent vos mouvements précédents, ouvrant des possibilités stratégiques hallucinantes .

La belle vie

The Good Life du réalisateur de Deadly Premonition Swery arrive sur Nintendo Switch plus tard cette année. Décrit comme un «RPG de remboursement de dettes», le jeu vous met dans le rôle d’un journaliste qui enquête sur l’étrange ville de Rainy Woods, dont les habitants se transforment en chiens et chats les nuits de pleine lune.

Le dernier feu de camp

The Last Campfire, développeur de No Man’s Sky, Hello Games, sortira sur Nintendo Switch cet été. Décrit comme un jeu sur “la compassion, l’empathie et la recherche d’espoir”, The Last Campfire est un jeu de puzzle-aventure qui suit l’histoire d’Ember, qui s’est perdu et doit explorer de vieilles ruines pour trouver un chemin vers la maison.

PixelJunk Eden 2

Le célèbre PixelJunk Eden de Q-Games reçoit une suite et arrive sur Nintendo Switch. Au fur et à mesure que vous guidez votre Grimp à travers le monde dans PixelJunk Eden 2, le jeu générera des étapes en temps réel en fonction de vos actions, pour une expérience audiovisuelle unique. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais PixelJunk Eden 2 devrait être lancé cet été.

Faeria

Faeria est un jeu de cartes stratégique dans lequel vous devez non seulement construire votre deck, mais le plateau sur lequel vous vous battez. En plus de la campagne solo, le jeu propose également des missions coopératives en ligne, ainsi que des énigmes à terminer et un mode PvP. Faeria sera lancée sur le Switch Eshop plus tard ce mois-ci, et la version Switch du jeu est livrée avec quatre packs cosmétiques gratuits.

Âmes les plus âgées

Décrit comme un “combattant brutal et précipité contre les boss”, Eldest Souls est un magnifique RPG d’action pixel-art dans lequel vous devez vaincre d’anciens dieux. Le jeu arrive sur Switch cet été en tant que console exclusive chronométrée.

Sortez du Gungeon

La suite du célèbre Enter the Gungeon arrive sur Nintendo Switch aujourd’hui, le 17 mars, en tant qu’exclusivité de la console chronométrée. Exit the Gungeon reprend immédiatement là où son prédécesseur s’était arrêté, et c’est encore plus intense, avec des centaines d’armes, d’objets et de pièces pour vous frayer un chemin à travers.

Autres faits saillants

En plus des jeux susmentionnés, Nintendo a brièvement présenté quelques autres titres indépendants à venir sur Switch cette année dans une bobine de faits saillants, y compris certaines versions de premier plan comme Sky (du développeur Journey Thatgamecompany) et Blair Witch. Vous pouvez voir la liste complète des autres jeux qui ont été présentés brièvement ci-dessous.

Blair Witch – Summer 2020Ghost of a Tale – Spring 2020Sky – Summer 2020Sky Racket – out nowSuperliminal – Summer 2020Wingspan – Spring 2020Dicey Dungeons – 2020Bounty Battle – Summer 2020Moving Out – 28 avril