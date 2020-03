Tous les poissons qui partent après mars – Animal Crossing New Horizons – HITC

Nintendo

Listes de tous les poissons quittant Animal Crossing New Horizons après mars.

Animal Crossing New Horizons est sorti depuis une semaine et les fans attendent avec impatience avril grâce aux événements de Pâques et du Jour de la Terre. Avec l’arrivée d’un nouveau mois, cela signifie également que certains poissons et insectes de collection seront supprimés du jeu jusqu’à leur retour plus tard dans l’année. Donc, vous savez quoi ramasser avant leur départ, vous trouverez ici une liste de tous les poissons qui quitteront votre île fin mars.

Vous pouvez bien sûr éviter ce problème en voyageant dans le temps dans Animal Crossing New Horizons, mais beaucoup de la communauté considèrent que c’est de la triche. Bien que la possibilité de voyager dans le temps soit tentante car elle vous permet d’effectuer des tâches dès que possible, il y aura toujours beaucoup de poissons et d’insectes à ramasser en avril et au-delà.

Donc, pour ceux d’entre vous qui envisagent de jouer “dans le bon sens”, vous trouverez ci-dessous une liste de tous les poissons qui quittent après mars.

Quels poissons quittent Animal Crossing New Horizons fin mars?

Tous les poissons quittant Animal Crossing New Horizons après mars sont les suivants:

Bitterling

Perche jaune

Stringfish

Esturgeon

Papillon de mer

Poisson de football

Cette liste ci-dessus correspond à l’hémisphère Nord, ce que nous respectons dans nos guides. Cependant, pour ceux d’entre vous qui ont choisi l’hémisphère sud, il y a encore plus de poissons qui partent fin mars.

Ces poissons sont les suivants:

Tortue à carapace molle

Sweetfish

Saumon

Saumon royal

Poisson à grignoter

Piranha

Arowana

Dorado

Arapaima

Bichir sellé

Poisson clown

Poisson-chirurgien

Poisson papillon

Poisson-globe

Poisson-lune de l’océan

Saw Shark

Requin-marteau

Grand requin blanc

Requin baleine

Suckerfish

Ces listes sont gracieuseté de Polygon qui a également inclus les prix et les heures de la journée où vous pouvez les attraper.