Tout arrive Robotnik, gagnants!

La semaine dernière, je vous ai tous demandé de montrer de l’amour à l’ennemi de longue date de Sonic, le Dr Robotnik. (Ou Eggman si vous voulez utiliser le pire nom.) Vous avez tous été formidables. Eh bien, la plupart d’entre vous. Certains d’entre vous ont créé des choses terribles. Mais certaines de ces choses ont remporté des prix, donc je suis autant à blâmer que vous.

Notre image gagnante cette semaine vient de Neuroplastique qui a décidé de nous montrer beaucoup plus de Robotnik que j’étais prêt à voir. Mais merci? Je suppose…

Bizarrement, beaucoup d’entre vous ont vu Robotnik et l’ont ajouté aux jeux et films de Star Wars. Qu’en est-il de Jim Carrey alors que Robotnik crie Star Wars? Les lunettes?

Vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

NeonLindsay remporte le prix du «Meilleur Cosplay».

Badonkagronk obtient le prix «Toujours pas le pire ou le plus bizarre que Trump ait fait».

Proz remporte le prix de la «création la plus subtile».

Fait avec Kinja reçoit le prix pour «On dirait un gamin de poubelle».

MonoArtan remporte le prix de «Strangest Splinter Cell Sequel».

Richardrae1 décroche le prix du «boss le plus dur de Star Wars Jedi: Fallen Order».

Kahiyao obtient le prix du “meilleur faux film que je regarderais”.

Cecil_banon ne reçoit rien.

epictacosam reçoit le prix du «Meilleur spin off de Far Cry».

Et enfin, Bob The Rock crée une très bonne image et ne gagne … rien. Interdit à vie!

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

.