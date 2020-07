Tout ce que nous savons sur la suite de la bande dessinée

Alors que Marvel et DC dominent le monde des films de super-héros, l’un des super-héros les plus célèbres de tous les temps – Spider-Man – n’appartient à aucun des deux studios. Marvel a eu de sérieux problèmes financiers à la fin des années 90 et a vendu les droits cinématographiques de certains de ses biens à d’autres studios, Spider-Man allant à Sony et X-Men et les Fantastic Four à Fox. Et tandis que les deux dernières propriétés sont maintenant revenues à Marvel, Sony n’a clairement aucun intérêt à laisser partir Spidey. Son apparition dans le MCU se fait via un accord de coproduction temporaire avec Disney, et Sony continue de développer ses propres films en utilisant des personnages de bandes dessinées de Spider-Man.

Le premier d’entre eux était le Venom de 2018. Le film mettait en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, un journaliste qui devient l’hôte du dangereux symbiote extraterrestre du titre. Le film a rencontré des critiques très mitigées, mais a été un succès au box-office, totalisant plus de 856 millions de dollars dans le monde. Une suite a été annoncée peu de temps après la sortie du film, et en avril de cette année, le titre a été confirmé comme étant Venom: Let There Be Carnage.

Comme la plupart des grands films hollywoodiens dont la sortie est prévue en 2020, la suite Venom a été affectée par la pandémie COVID-19. En fait, il ne sortira pas du tout cette année. Cependant, la production a été achevée avant la fermeture de la pandémie à Hollywood, et nous en savons beaucoup sur le film jusqu’à présent. Alors, en attendant la prochaine dose de folie symbiotique, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Venom: Let There Be Carnage.