Tout ce que nous savons sur l’application Shadow

Le Caucus de l’Iowa était hier soir et ce matin, au lieu des résultats et du discours habituel des querelles, tout est un putain de cluster géant. Au centre de la masse tourbillonnante de conneries se trouve une application commandée par le Parti démocrate de l’Iowa. Dès lundi après-midi, les rapports ont commencé à filtrer en ce que l’application avait des problèmes pour les capitaines de circonscription et à la fin de la soirée, il était clair que ces difficultés techniques étaient répandues dans tout l’État.

Des rapports antérieurs indiquaient que l’application aurait été testée et approuvée par des partis indépendants et le Department of Homeland Security, mais le fabricant de l’application et la façon dont l’application a été testée étaient gardés secrets dans le but de minimiser les risques d’interférence électorale – une décision qui questionnent certains experts en cybersécurité, car l’obscurité n’est pas nécessairement synonyme de sécurité.

Il s’avère que ces préoccupations étaient peut-être fondées. Un rapport du New York Times note que l’application en question a été construite à la hâte il y a à peine deux mois et n’a pas été testée à l’échelle de l’État. Le rapport a également cité Christopher C. Krebs, directeur de la division de cybersécurité du Département de la sécurité intérieure, disant que son agence n’avait pas approuvé ou évalué l’application, ce qui contredisait apparemment un rapport antérieur du NYT. Un autre problème est que l’application n’a jamais subi de tests d’utilisateurs finaux à grande échelle – ce qui signifie que la première fois que de nombreux présidents de circonscription ont même essayé d’utiliser l’application, c’était lundi, avec beaucoup de téléchargements pour les premières heures avant le début du caucus. Pour aggraver les choses, il semble également que les responsables du parti n’avaient pas non plus été formés à l’utilisation de l’application. (Cependant, un rapport séparé de Politico a cité un responsable anonyme d’un parti qui a déclaré que la formation à l’application faisait partie de la formation des bénévoles.)

Avant de mettre vos chapeaux en papier d’aluminium, il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’une application est utilisée pendant le Caucus de l’Iowa pour communiquer les résultats. De même, rien n’indique que l’application a été piratée et son utilisation était toujours facultative. Le retard dans les résultats est plutôt lié au «contrôle de la qualité», aux lignes téléphoniques surchargées et à la double vérification des résultats avec la trace papier.

«Nous avons constaté des incohérences dans la communication de trois séries de résultats. En plus des systèmes technologiques utilisés pour tabuler les résultats, nous utilisons également des photos des résultats et une trace papier pour valider que tous les résultats correspondent et nous assurer que nous avons confiance et l’exactitude dans les chiffres que nous rapportons », a déclaré Mandy McClure, de l’Iowa. Directeur des communications du Parti démocrate, dans une déclaration écrite hier soir. «Il s’agit simplement d’un problème de rapport, l’application n’a pas baissé et ce n’est pas un hack ou une intrusion. Les données sous-jacentes et la trace papier sont solides et prendront simplement du temps pour rapporter davantage les résultats. »

Le Parti démocrate de l’Iowa a doublé ce matin, publiant une déclaration sur Twitter qui se lit comme suit: «Dans le cadre de notre enquête, nous avons déterminé avec certitude que les données sous-jacentes collectées via l’application étaient solides. Alors que l’application enregistrait des données avec précision, elle ne rapportait que des données partielles. Nous avons déterminé que cela était dû à un problème de codage dans le système de rapport. “La déclaration ajoute que le problème a été identifié et résolu, et qu’il n’a pas eu d’incidence sur l’exactitude globale des données.

La déclaration n’a pas expliqué pourquoi l’application ne signalait que des données partielles, et si ce problème aurait même été un problème en premier lieu avec un contrôle et des tests plus rigoureux.

Il est important de souligner qu’il existe une trace papier et que chaque campagne possède également ses propres résultats internes. Il y a des freins et contrepoids pour tout garder au-dessus du bord.

La ligne officielle n’absout pas l’application d’un examen plus approfondi. Selon le LA Times, l’application a été créée par une startup technologique appelée Shadow, composée d’anciens membres de la campagne de Hillary Clinton en 2016. Son site Web se décrit comme «un compagnon constant» qui construit «une ombre à long terme et côte à côte de l’infrastructure technologique pour le Parti démocrate et la communauté progressiste dans son ensemble». Les révélations de la FEC montrent également que la campagne de Pete Buttigieg a donné Shadow 42 500 $ en juillet 2019 pour les «droits et abonnements logiciels». Ce que tout cela signifie n’est pas clair, mais nous savons avec certitude que «Shadow» était un choix de marque malheureux.

Shadow est également une branche d’ACRONYM, une organisation à but non lucratif démocrate fondée en 2017 qui gère «des dizaines de programmes médiatiques ciblés pour éduquer, inspirer, enregistrer et mobiliser les électeurs». En plus de Shadow, ACRONYM était également un investisseur dans Courier Newsroom et Lockwood Strategy. . Ce dernier est une société de stratégie fondée par Tara McGowan, ancienne journaliste et productrice numérique pour la campagne 2012 de l’ancien président Obama. (Elle est également cofondatrice d’ACRONYM elle-même.) Cela dit, ACRONYM s’est curieusement éloigné de Shadow, affirmant dans un tweet qu’il n’était pas un fournisseur de technologie du caucus de l’Iowa et que celui-ci, «comme tout le monde, [is] attend avec impatience plus d’informations du Parti démocrate de l’Iowa sur ce qui s’est passé. ”

Gizmodo a contacté Shadow et ACRONYM, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse. Mercredi, Shadow a trouvé le temps de publier une offre d’emploi pour un représentant de la réussite client.

Tout cela suffit à faire tourner la tête de n’importe qui, c’est donc une bonne chose de noter que l’application devrait également être utilisée dans le prochain caucus du Nevada. Ou vous savez, compte tenu de ce que nous savons maintenant, le Parti démocratique du Nevada pourrait nous faire du bien à tous et pas du tout.

Mise à jour, 02/04/2020, 14h30:

Quelques développements. Le sénateur Mark R. Warner, vice-président du Sénat Select Committee on Intelligence et coprésident du Sénat Cybersecurity Caucus, a publié une déclaration concernant l’Iowa. Dans ce document, il dit: “Comme l’a dit le Département de la sécurité intérieure, rien n’indique que les échecs associés à l’application des caucus de la nuit dernière étaient le résultat d’une cyberactivité malveillante.” Il a également noté que la confusion qui en résultait souligne à quel point le système électoral actuel est vraiment vissé.

“Mais ce que nous avons également vu, c’est que ce chaos a créé un environnement où la désinformation se répand désormais en ligne, sapant davantage la confiance dans le processus démocratique”, a ajouté le sénateur Warner. “Comme nous l’avons vu par le passé, des acteurs étrangers comme la Russie et la Chine n’hésiteront pas à s’accrocher à ce type de contenu afin d’ajouter à la discorde nationale et à la méfiance envers nos élections.”

De plus, Shadow lui-même a publié des excuses sur Twitter. “Nous regrettons sincèrement le retard dans la communication des résultats des caucus de l’Iowa la nuit dernière et l’incertitude que cela a causée aux candidats, à leurs campagnes et aux caucus démocrates.”

Eh bien, à tout le moins, il semble également que le Nevada ait vu le shitshow et n’utilisera pas l’application. Dans un communiqué, William McCurdy II, président du Nevada State Democratic Party, a écrit: «NV Dems peut affirmer avec certitude que ce qui s’est passé dans le caucus de l’Iowa la nuit dernière ne se produira pas au Nevada le 22 février. Nous n’emploierons pas la même application ou le même fournisseur que celui utilisé dans le caucus de l’Iowa. Nous avions déjà développé une série de sauvegardes et de systèmes de rapports redondants et évaluons actuellement la meilleure voie à suivre. »

