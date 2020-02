Tout ce que vous devez savoir pour configurer le meilleur réseau Wi-Fi pour jouer à la maison

Nous parlerons des meilleures indications, conseils et achats, ainsi que des solutions de routage Bufferfload ou modernes.

La majeure partie de l’activité de jeux vidéo dans le monde tourne autour des jeux en ligne; De nombreux services qui donnent vie à nos consoles et équipements dépendent presque entièrement d’Internet et les expériences multijoueurs sont l’un des grands centres d’intérêt de l’industrie. Avec ce panorama, on pourrait dire que nous avons une connexion et un matériel adéquatsCela devrait être une des prioritésdu joueur contemporain.

Cependant, la qualité de leur connexion n’est généralement pas quelque chose à laquelle de nombreux joueurs s’arrêtent pour réfléchir; peut-être à cause de l’ignorance ou du manque de motivation pour cela. Il y a quelque temps, nous avons dédié un spécial aux joueurs déterminés à améliorer l’état de leur connexion; Dans ce document, nous explorons les caractéristiques du routeur gamer et si nous en avons besoin. Aujourd’hui, nous voulons retourner ces idées et essayer d’établir une connexion rapide, pas toujours la meilleure façon de jouer à travers le concept deBufferfloadet que pouvons-nous y faire.

I. Les principaux ennemis du jeu en ligneNous avons expliqué à plusieurs reprises que l’une des grandes particularités du jeu vidéo comme loisir est qu’il place ceux qui les consomment en position active. Les joueurs ne consomment pas seulement du contenu,nous participons à l. Cette participation implique généralement une prise de décision rapide et un mouvement tout aussi rapide de nos contrôles; La vitesse dans les jeux vidéo est essentielle. Par conséquent, nous avons consacré diverses promos à écrire sur la façon dont des problèmes tels que la latence nous affectent lors de la lecture.

Si vous n’avez pas la possibilité de gérer les informations de conduite, des accidents peuvent se produireCes problèmes sont toujours valables quelle que soit la nature du titre que nous jouons. Une latence élevée gênera la session de jeu locale comme si nous jouions en ligne; mais, dans le cas du jeu en ligne, nous devons ajouterune variable supplémentaireau jeu de latence: les caractéristiques de notre connexion et l’éventuel ping qui en découle.

Dans les cas les plus extrêmes, nous pouvons perdre la connexion avec le service.

Notre routeur est responsable de la réception et de l’envoi de petits paquets de données en permanence, ces paquets contiennent des informations et leur transport est constant et très rapide; cependant, il est normal qu’il y ait des perturbations dans le rythme d’envoi et de réception qui peuvent entraver ce flux d’informations: latence et ping. Nous appelonslatenced’une connexion au temps qu’il faut pour que les paquets arrivent du serveur à nos appareils et ping le temps qu’il faut à ces paquets pour quitter notre routeur et revenir avec de nouvelles informations.

II. Un exemple très humainLa latence dépend en grande partie du fournisseur de services auquel nous accédons, ainsi que de notre propre matériel; mais le ping est généralement plus lié aux caractéristiques de la connexion locale et de notre fournisseur Internet. Des éléments tels que la distance entre notre maison et les serveurs augmentent ce ping de manière insurmontable; mais un routeur mal formé peut également contribuer à augmenter le décalage pendant que nous jouons. Le routeur est leresponsable de la gestion des trousses d’informationet les envoyer aux appareils qui en ont besoin; donc, si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer ce travail efficacement, notre retard augmente.

Pour illustrer cette idée, comparons le fonctionnement de notre routeur avec un bureau de poste local.

Mettonsun exemple comparant notre routeuravec un bureau de messagerie local. Ce bureau est chargé de livrer le courrier à ses citoyens les différents appareils connectés et de ramasser tout ce qu’ils veulent envoyer, seuls certains appareils ont besoin d’envoyer des trousses d’information. De plus, comme cela se produira dans ce bureau hypothétique, notre routeur doit faire face à une série de protocoles et de règles pour effectuer cet échange d’informations et a une capacité maximale pour la bande passante d’informations qui peut se déplacer en même temps.

Si nous obtenons que le routeur gère correctement sa gestion, de nombreux problèmes disparaissentDe nombreux utilisateurs estiment qu’en augmentant la vitesse maximale de leur connexion, disons que dans le bureau des automobilistes facteur ces problèmes disparaissent. Cependant, la réalité est que lorsqu’un routeur doit gérer de nombreux paquets etn’a pas la capacité de le faire efficacement, les plantages, les coupures et les ralentissements résultant de l’incapacité de l’appareil à gérer ces paquets au rythme nécessaire et peuvent devenir saturés.

III. Qu’est-ce que le ‘bufferfload’Lorsque notre routeur n’est pas en mesure de gérer correctement les paquets d’informations et qu’il est saturé, c’est lorsque le terme bufferfload apparaît. Très fréquent dans les connexions rapides ou les routeurs avec un grand tampon. Il s’agit de l’augmentation de la latence causée par le maintien d’une grande quantité d’informations dans le tampon en raison de l’incapacité du périphérique à gérer toutes les entrées et sorties de paquets rapidement et efficacement. C’est un problème qui peut nous conduire à perdre des paquets d’informations ou à arriver en retard à destination.

La QoS est une aide intéressante pour les joueursSuivant notre exemple précédent, ce sera l’équivalent de mettre un livreur débutant en charge d’une zone de livraison complète. Vous pouvez avoir le meilleur équipement possible, mais si ce bureau de poste est celui qui a le plus grand volume de livraisons et que le livreur ne fait pas son travail efficacement, le courrier s’accumule. Augmenter le nombre de distributeurs de la taille de la mémoire tampon n’est pas une solution à ce problème si ces distributeurs restent incapables d’effectuer le travail efficacement.

Le vrai problème vient de la connexion rapide actuellement offerte par les téléopérateurs et des appareils qui nous installent avec eux; Avec des gigaoctets de haut en bas, il est très difficile pour n’importe quel routeur de gérer ces paquets assez rapidement et beaucoup d’informations doivent attendre dans le tampon pendant le processus.La solution à ce problème est simple à comprendre.: Si nous parvenons à garantir la bonne gestion des packages, prioriser les activités qui en ont besoin, les ralentissements et les pertes d’informations disparaissent là où nous ne voulons pas les voir.

IV. La Qualité de Service et sa gestion efficace de l’informationIlQualité de service ou QoS, sont un ensemble de protocoles et de technologies qui aident à distribuer efficacement les services. Une priorité et une bande passante sont attribuées à chacun des services qui utilisent notre connexion et sont appliquées en temps réel lorsque cela est nécessaire. Grâce à lui, la latence dérivée du maintien des informations dans la mémoire tampon de ces services les plus sensibles est réduite, tout commele cas des jeux vidéo.

Grâce à la QoS, une priorité et une bande passante sont attribuées à chaque service, ce qui accélère la gestion du service.// Image: Nehos QoS.

L’existence ou non de cette option, ainsi que son efficacité lors de l’exécution de cette tâche dépend presque entièrement de chaque routeur et du matériel et des logiciels qu’ils utilisent. Pour cette raison, cinq routeurs différents peuvent réagir différemment sur la même connexion et conduire à des résultats disparates en termes de capacités. La plupart des routeurs haut de gamme concentrent une grande partie de leurs logiciels sur ces services QoS; aussi bien dans les solutions destinées aux joueurs que dans celles destinées aux professionnels.

Cependant, ce n’est pas une caractéristique unique d’entre eux;pas même le plus important. Il est courant parmi les appareils de milieu de gamme de trouver une bonne qualité de service et d’autres fonctionnalités qui les aident à déplacer efficacement les informations entre les différents services qui les utilisent. En raison de l’énorme offre de ces appareils, nous en recommanderons certains.

Certains routeurs et autres appareils que nous aimerions recommanderBien que nous ayons concentré ce texte sur une seule des sections à prendre en compte lors de l’achat d’un routeur pour jouer, il y a plus de facteurs qui entrent en jeu lors de l’acquisition de l’un de ces appareils avec le jeu en priorité.

Premièrement, cet appareil est, au moins, double bande et avec un support pour des normes telles que Wifi 5 ou supérieur. Les routeurs à bande unique ont une bande passante maximale de 2,4 GHz dans leur connexion, contre 5,0 GHz pour la bande double; tandis que les processeurs double cœur ou plus anciens devraient être un autre élément à prendre en compte. Voici quelques-uns des modèles que nous aimons le plus:

Linksys WRT1900ACS

Nous ouvrons cette petite liste de recommandations avec le Linksys WRT1900ACS. Un modèle haut de gamme il y a quatre ans; mais c’est toujours une bien meilleure option que la plupart des routeurs que nos téléopérateurs nous offrent par défaut. Il dispose d’un processeur ARM double bande et double cœur simultané et prend en charge les normes 802.11ac; en ligne avec ce que l’on retrouve dans les produits de sa gamme à un prix plus élevé. Nous soulignons l’accessibilité de votre logiciel et l’inclusion d’extras tels que le port eSATA; pas au goût de tous les utilisateurs, mais tout aussi reconnaissant pour son apparence.

D-Link DIR-842 AC1200

Au sein du routeur milieu de gamme, l’une des propositions les plus complètes est le D-Link DIR-842. Contrairement au premier membre de cette liste, le DIR-842 est un modèle relativement nouveau et destiné aux utilisateurs qui souhaitent renforcer la qualité de la connexion sans fil de leur domicile; Nous disons cela parce que, bien que dans ses caractéristiques, il soit un peu plus humble que le routeur sur sa gamme, le logiciel de ce routeur est intuitif et très puissant, avec des incitations telles que MU-MIMO pour gérer le comportement des appareils connectés à notre réseau.

ASUS RT-AC58U

En fermant cette liste de recommandations, nous avons le ASUS RT-AC58U; un routeur conforme à notre proposition précédente, mais avec un prix un peu plus élevé qui se reflète dans ses extras par rapport au DIR-842. La plus grande bonté de ce routeur, qui partage des fonctionnalités telles que la double bande et l’utilisation d’un processeur à quatre cœurs, est l’apparition du logiciel exclusif Asus; Une grande partie avec des applications que les joueurs peuvent trouver utiles et avec une interface plus conviviale que les deux autres propositions.

