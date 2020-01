Tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour de Battlefield V dans la jungle

Misaki Yamashiro, un nouveau combattant d’élite dans la prochaine extension de Battlefield V

Comme un influenceur Instagram à la recherche de nouveaux contenus, Battlefield V a réservé un voyage aux Îles Salomon.

Dans une vidéo d’annonce ce matin, l’éditeur de Battlefield EA a révélé que la première mise à jour de Tides of War de 2020 comprendra un retour au Pacific Theatre. Jeudi 6 février, «Chapter 6: Into the Jungle» ajoutera une nouvelle carte, deux nouveaux gadgets (dont la mine de fente autrefois promise) et trois nouveaux combattants d’élite au tireur populaire de la Seconde Guerre mondiale. Le chapitre durera plusieurs semaines, après quoi vous pourrez toujours jouer sur la carte, mais vous perdrez toute chance de débloquer des récompenses grâce à votre rang de chapitre (plus à ce sujet dans un peu).

Il a l’air génial, avec toutes les balles et les explosions et les actions frénétiques que vous attendez d’une mise à jour de Battlefield. Mais la mise à jour 6.0 de Battlefield V semble offrir plus qu’un simple environnement luxuriant pour faire la guerre. Avant la mise à jour, examinons tout ce que nous savons.

Quelle est la nouvelle carte?

«Into the Jungle» présente les îles Salomon sous forme de carte. Actuellement, l’archipel du Pacifique Sud est une destination incontournable pour les voyageurs avertis et les accros à l’adrénaline globe-trotter. (La ville insulaire de Gizo est particulièrement populaire parmi les plongeurs experts.) Mais au début des années 40, la région était un champ de bataille clé de la Seconde Guerre mondiale. Plus célèbre encore, la bataille de Guadalcanal – une campagne que de nombreux historiens qualifient de début des efforts alliés dans le Pacifique – s’y est déroulée au cours des derniers mois de 1942.

EA présente les Îles Salomon comme une carte rapprochée, mais dans les modes de jeu à grande échelle, vous pourrez toujours piloter des véhicules. Les Îles Salomon seront jouables en quatre modes: Breakthrough, Conquest, Squad Conquest et Team Deathmatch. Dans la vidéo d’annonce, les développeurs de DICE recommandent de jouer à Breakthrough.

Et l’équipement?

Les cinq nouvelles armes et gadgets inclus dans “Dans la jungle” sont des récompenses de chapitre, ce qui signifie que vous devrez augmenter votre rang de chapitre avant de déverrouiller l’une d’entre elles. Vous augmenterez votre rang de chapitre simplement en jouant à Battlefield V chaque fois qu’un chapitre particulier de Tides of War est officiellement en cours, mais, astuce pro, vous gagnerez de l’expérience supplémentaire si vous jouez aux événements spécifiques de Tides of War.

La classe Assault aura accès à un nouveau bazooka (le M1A1 antichar à longue portée) et à la très attendue Lunge Mine (qui sera également disponible pour la classe Support). La mine de fente était une inclusion prévue dans la mise à jour 5.0, mais a été retenue pour une future mise à jour car les développeurs «n’étaient pas satisfaits du comportement de [the] gadget. »Historiquement, les fantassins étaient utilisés par les fantassins de l’armée impériale japonaise pour charger des chars alliés. Oui, les chars explosent généralement, mais le porteur d’armes le fait aussi.

Sur la base d’une vidéo test publiée par l’équipe de Battlefield V en novembre, les mines à fente de Battlefield V ne seront pas des armes suicidaires. Au contraire, ils sont de nature similaire à la fonction de charge à la baïonnette du jeu, sauf que vous serez frappé aux pieds. (Un commerce équitable pour une grosse explosion.) La classe Support peut également déverrouiller la mine de fente.

Pour les armes à feu, la classe Assault débloquera la carabine M2 entièrement automatique, tandis que la classe Support aura accès au modèle 37, un fusil de chasse, et au Type 11, un LMG.

Désolé, joueurs Recon et Medic. Aucune nouvelle de nouveaux gadgets sympas pour ces cours.

Qui sont les nouveaux combattants d’élite?

Les combattants d’élite sont purement cosmétiques. Bien qu’ils présentent des costumes doux et des armes de mêlée tueuses (littéralement), vous n’aurez aucun avantage à jouer en achetant ou en débloquant ces personnages. Pourtant, ils ont l’air cool sur le champ de bataille, et sont entièrement exprimés avec des plaisanteries et des doublures. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Misaki YamashiroCapture d’écran: EA

Contrairement à la plupart des combattants d’élite, vous pouvez débloquer Misaki Yamashiro – qui utilise une machette comme arme de mêlée – simplement en jouant beaucoup au jeu. Si vous pouvez atteindre le rang de chapitre 40 avant la fin de «Dans la jungle», elle sera ajoutée à votre liste.

Steve FisherCapture d’écran: EA

Selon sa biographie approuvée par EA, Steve Fisher aime citer ses «stars de cinéma préférées». Nous ne pouvons que spéculer sur qui, mais étant donné que la guerre a éclaté aux Îles Salomon en 1942 – la même année où Casablanca a frappé le grand écran – nous tenons pour une impression Bogie. (“Les Allemands portaient du gris, vous portiez … mes balles.”) L’arme de mêlée de Steve est un plumeau.

Akira SakamotoScreenhot: EA

Akira Sakamoto est un pilote Zero – des pilotes vénérés et mortels des premiers stades du Pacific Theatre – et utilise un bâton de contrôle d’avion comme arme de mêlée. Vous pourrez acheter Steve et Akira avec Battlefield Currency (qui, oui, coûte de l’argent réel).

Combien de temps durera le chapitre 6?

Pour le moment, on ne sait pas exactement combien de temps «Dans la jungle» durera, car chaque chapitre de Tides of War a duré une période de temps différente.

Le «Chapitre 1: Ouverture», par exemple, s’est déroulé du 6 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Le «Chapitre 2: Coups de foudre» s’est déroulé du 17 janvier 2019 au 21 mars 2019. «Chapitre 3: Procès par le feu », Quant à lui, a présenté une nouvelle bataille royale (Firestorm) au cours de la dernière semaine de mars, une série de nouvelles missions coopératives d’armes combinées en avril, une nouvelle carte (la Crète basée sur Mercure) en mai et un nouveau mode ( Avant-poste) en juin.

D’accord, combien cela coûtera-t-il?

“Into the Jungle” sera un téléchargement gratuit pour tous les joueurs de Battlefield V.

