Tout ce qui s’est passé en Iran pendant que vous dormiez

Cette photo publiée par le bureau de presse du Premier ministre irakien montre un véhicule en feu à l’aéroport international de Bagdad suite à une frappe aérienne à Bagdad, en Irak, au début du 3 janvier 2020.Photo: AP

Vendredi matin, heure locale, les États-Unis ont assassiné un haut responsable iranien lors d’une frappe aérienne ciblée à l’aéroport international de Bagdad en Irak. La grève a tué Qassem Soleimani, un grand général iranien du Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi qu’au moins sept autres personnes. Et maintenant, on craint que le meurtre ne déclenche une réponse militaire importante de l’Iran.

Le président Donald Trump, qui a retiré les États-Unis d’un accord de paix avec l’Iran en mai 2018, a personnellement appelé à l’assassinat de Soleimani, selon plusieurs rapports, et la grève a été menée par un drone américain.

La télévision iranienne a diffusé des images de personnes pleurant aux nouvelles de la mort de Soleimani vendredi et l’ayatollah Ahmad Khatami, conseiller du chef suprême de l’Iran, a déclaré que les troupes américaines seraient anéanties de la région, les qualifiant de «bêtes insidieuses».

“Je dis aux Américains, en particulier à Trump, que nous prendrons une revanche qui changera leur lumière du jour en une obscurité nocturne”, a déclaré Khatami vendredi.

Ci-dessous, nous avons un tour d’horizon des nouvelles de l’assassinat et de la réponse internationale du jour au lendemain – un moment où la plupart des gens aux États-Unis dormaient, et le reste du monde se réveillait aux nouvelles d’un autre conflit américain au Moyen-Orient Est.

Des manifestants manifestent au cours de la frappe aérienne américaine en Irak qui a tué le général Qassem Soleimani, garde révolutionnaire iranien, à Téhéran, en Iran, le 3 janvier 2020. Photo: AP

Le Pentagone confirme le meurtre et l’Iran s’engage à se venger

Le Pentagone a confirmé jeudi soir, heure de l’Est, qu’il avait tué Soleimani, affirmant qu’il prévoyait des attaques dans la région.

«Gen. Soleimani élaborait activement des plans pour attaquer les diplomates et les militaires américains en Irak et dans toute la région », a déclaré le secrétaire à la Défense, Mark Esper, dans un communiqué. «Cette grève visait à dissuader les futurs plans d’attaque iraniens.»

Mais l’Iran a considéré l’attaque comme un acte de terrorisme, comme l’a dit le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, sur Twitter.

«L’acte américain de terrorisme international, visant et assassinant le général Soleimani – LA force la plus efficace pour combattre Daech (EI), Al Nusrah, Al Qaeda et al – est extrêmement dangereux et une escalade insensée», a écrit Zarif. «Les États-Unis sont responsables de toutes les conséquences de leur aventurerie voyous.»

Pour sa part, le président Donald Trump vient d’envoyer un tweet d’un drapeau américain:

Mise à jour: 7 h 50 HE: Donald Trump vient d’envoyer son premier tweet du matin et cela n’a pas beaucoup de sens.

Le Département d’État américain exhorte tous les citoyens américains à quitter l’Irak

Le Département d’État américain a publié dans la nuit une déclaration exhortant tous les citoyens américains à quitter l’Irak dès que possible.

“En raison des tensions accrues en Irak et dans la région, l’ambassade des États-Unis exhorte les citoyens américains à tenir compte de l’avis de voyage de janvier 2020 et à quitter l’Irak immédiatement”, a déclaré le département d’État dans un communiqué publié en ligne.

“NOUS. les citoyens devraient partir par voie aérienne dans la mesure du possible, et à défaut, vers d’autres pays par voie terrestre. En raison des attaques des milices soutenues par l’Iran dans l’enceinte de l’ambassade des États-Unis, toutes les opérations consulaires publiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens américains ne devraient pas approcher l’ambassade. »

Le Département d’État a également tweeté un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler s’ils sont préoccupés par la famille ou les amis en Irak.

Les compagnies pétrolières employant des Américains en Irak auraient également évacué des personnes de la région, selon le Lebanon Daily Star. Et les Pays-Bas exhortent également leurs citoyens à quitter la région. D’autres avertissements des gouvernements du monde entier devraient suivre.

Les grandes villes américaines promettent de renforcer la sécurité

Des villes comme Los Angeles et New York ont ​​promis du jour au lendemain de rester vigilantes à la suite des actions du président Trump à l’étranger.

Et bien que le service de police de Los Angele ait déclaré qu’il n’avait reçu aucune «menace crédible» pour la ville, il garderait un œil sur les «informations».

Corps des assassinés identifiés par les bijoux

La frappe aérienne n’a pas seulement tué Soleimani, mais a également frappé Abu Mahdi al-Muhandis, le chef d’une milice soutenue par l’Iran opérant en Irak, appelée les Forces de mobilisation populaire. Soleimani et al-Muhandis auraient été mutilés lors de la grève et Soleimani n’a été identifié que par les bijoux qu’il portait.

De l’Associated Press:

Un haut responsable irakien de la sécurité a déclaré que la frappe aérienne avait eu lieu près de la zone de cargaison après que Soleimani eut débarqué d’un avion en provenance de Syrie ou du Liban. [Popular Mobilization Forces] des responsables ont déclaré que les corps de Suleimani et d’al-Muhandis avaient été mis en pièces. Un haut responsable politique a déclaré que le corps de Soleimani avait été identifié par la bague qu’il portait.

Photo de fichier du général Qassem Soleimani en 2016Photo: AP

Des photos et des vidéos montrent les conséquences de l’assassinat



Vendredi, le bureau du Premier ministre irakien a publié des photos de l’aéroport international de Bagdad, montrant les conséquences de l’assassinat. On peut voir des épaves de véhicules, mais il est difficile de distinguer bien plus que des flammes qui brûlent au milieu de la nuit.

Cette photo publiée par le Bureau de presse du Premier ministre irakien montre un véhicule en feu à l’aéroport international de Bagdad après une frappe aérienne, à Bagdad, en Irak, tôt vendredi 3 janvier 2020.Photo: AP

Cette photo publiée par le bureau de presse du Premier ministre irakien montre un véhicule en feu à l’aéroport international de Bagdad après une frappe aérienne, à Bagdad, en Irak, tôt vendredi 3 janvier 2020. Photo: AP

Cette photo publiée par le bureau de presse du Premier ministre irakien montre un véhicule en feu à l’aéroport international de Bagdad après une frappe aérienne à Bagdad, en Irak, vendredi matin, le 3 janvier 2020.Photo: AP

Cette photo publiée par le bureau de presse du Premier ministre irakien montre un véhicule en feu à l’aéroport international de Bagdad après une frappe aérienne à Bagdad, en Irak, vendredi matin, le 3 janvier 2020.Photo: AP

Le Telegraph a également enregistré des vidéos de la scène et publiées sur les réseaux sociaux, y compris certaines des manifestations.

L’Irak condamne l’assassinat

Le Premier ministre irakien a démissionné fin novembre après des semaines de protestations de citoyens moyens, mais le Premier ministre intérimaire, Adel Abdel Mahdi, considère l’assassinat sur le sol irakien comme une violation de sa souveraineté et s’exprime aujourd’hui dans les termes les plus fermes.

“L’assassinat d’un commandant militaire irakien à un poste officiel est une agression contre le pays, son État, son gouvernement et son peuple”, a déclaré le Premier ministre par intérim Mahdi dans un communiqué.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni appellent à la stabilité

Les alliés américains traditionnels comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni semblent mécontents de la décision des États-Unis d’assassiner Soleimani, mais le Royaume-Uni choisit la formule la plus diplomatique pour le moment.

«Nous avons toujours reconnu la menace agressive que représente la force iranienne Quds dirigée par Qasem Soleimani. Après sa mort, nous exhortons toutes les parties à se désamorcer. La poursuite du conflit n’est dans aucun de nos intérêts », a déclaré le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Dominic Raab dans un communiqué publié en ligne.

«Nous sommes à un point d’escalade dangereux. Il est désormais important, par la prudence et la retenue, de contribuer à la désescalade », a déclaré le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel au Times of Israel.

Mais les Français ont été plus directs que les Allemands et les Britanniques, tout en faisant écho à l’appel à la stabilité.

“Nous sommes entrés dans un monde plus dangereux”, a déclaré vendredi à la radio française la ministre française des Affaires étrangères, Amélie de Montchalin.

“Ce qui se passe, c’est ce que nous craignions: les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’intensifient”, a déclaré Montchalin. «La priorité est de stabiliser la région.»

Les manifestants crient des slogans contre les États-Unis et Israël alors qu’ils tiennent des affiches avec l’image du commandant iranien supérieur Qasem Soleimani, tué lors d’une frappe aérienne américaine en Irak, et du président iranien Hassan Rouhani lors d’une manifestation dans la ville cachemirite de Magam le 3 janvier , 2020. Photo: .

Les experts s’attendent à des représailles

On ne sait pas exactement ce que l’Iran fera, mais les experts semblent s’attendre à des représailles. Même le ministère de la Défense semble savoir que l’Iran ripostera.

De l’Atlantique:

Plus tôt hier, le secrétaire à la Défense Mark Esper avait déclaré aux journalistes qu’il s’attendait à des représailles iraniennes pour les frappes sur le Khataib Hezbollah, mais que les États-Unis pourraient agir de manière préventive et que l’Iran n’aimerait pas les résultats. Maintenant, de nouvelles représailles de la part de l’Iran semblent presque inévitables, même si on ne sait pas quelle forme cela prendra. Et d’autres réponses américaines pourraient être également inévitables.

«Ils riposteront. C’est juste une question de cible », nous a expliqué Reuel Marc Gerecht, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, qui préconise une politique dure envers l’Iran. “Cela met fin à toute possibilité de négociations nucléaires.”

Pas génial, c’est le moins qu’on puisse dire.

La Chine appelle au calme au milieu du chaos

La Chine, principal ennemi géopolitique américain en Asie, a exhorté au calme entre les États-Unis et l’Iran, essayant de jouer le rôle de pacificateur, réel ou imaginaire.

“La Chine s’est toujours opposée à l’utilisation de la force dans les relations internationales”, a déclaré aujourd’hui le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, selon le Strait Times.

«Nous exhortons les parties concernées, en particulier les États-Unis, à rester calmes et à faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade des tensions.»

Un homme politique russe qualifie l’assassinat iranien de «pire scénario»

La Russie, un allié majeur de l’Iran, a averti que l’assassinat par les États-Unis d’un haut responsable iranien entraînerait probablement une augmentation des tensions dans la région.

Du Moscow Times de langue anglaise:

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi que le meurtre de Soleimani augmenterait les tensions au Moyen-Orient, a fait savoir l’agence RIA.

«Nous considérons que l’assassinat de Soleimani à la suite d’une frappe de missiles américains dans la vacance de Bagdad est une mesure audacieuse qui entraînera une augmentation des tensions dans toute la région. Soleimani était dévoué à la protection des intérêts nationaux de l’Iran », a déclaré RIA citant le ministère des Affaires étrangères.

Le sénateur russe Konstantin Kosachev a également déclaré aujourd’hui que l’assassinat des États-Unis est un «pire scénario», ajoutant que «les représailles, hélas, ne prendront pas longtemps».

Tout le monde souligne l’hypocrisie de Donald Trump

Twitter est plein de réactions différentes à l’assassinat, comme vous pouvez vous y attendre. Mais l’une des choses les plus intéressantes à émerger du jour au lendemain était le nombre de personnes soulignant l’hypocrisie de Trump sur l’Iran.

Le président Trump a livré un message vidéo le 16 novembre 2011 qui décrivait sa pensée sur le président Barack Obama, affirmant qu’il voulait déclencher une guerre avec l’Iran pour distraire des problèmes à la maison.

La vidéo a été supprimée par l’organisation Trump, mais a ensuite été re-téléchargée sur YouTube par des archivistes.

Trump a également tweeté à plusieurs reprises en 2011, 2012 et 2013, affirmant que le président Obama déclencherait une guerre avec l’Iran pour être réélu.

Pour couronner le tout, d’autres sur Twitter soulignent qu’il y a des années, le président Trump aurait blanchi de l’argent pour les gardiens de la révolution iraniens, en violation des sanctions américaines. Il semble toujours y avoir un angle de blanchiment d’argent étrange en ce qui concerne les transactions immobilières de Trump.

Personne ne sait avec certitude ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, mais une chose est sûre: des Américains comme le sénateur républicain Lindsey Graham et l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui veulent depuis longtemps faire la guerre à l’Iran, voient maintenant une opportunité pour y arriver.

.