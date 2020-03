Tout cela inclura le contenu Shadows of Doom pour MUA 3

Après presque un an sur le marché, demain 26 mars, le dernier DLC sera disponible pour Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. En plus d’offrir un nouveau contenu à tous ceux qui ont acheté le pass d’extension, Il y aura également quelques agrégats gratuitement.

Parallèlement à la mise à jour 4.0.0, le contenu Shadows of Doom nous offrira un nouveau chapitre de l’histoire, qui nous donnera un aperçu de ce qui s’est passé après les événements du jeu principal. Monsieur Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, The Thing and Doom rejoindra le catalogue des personnages. De nouveaux gantelets et une difficulté accrue dans la salle des dangers seront également ajoutés.

Quant au contenu gratuit, vous pouvez profiter d’une petite partie de l’histoire de Shadows of Doom. D’autres costumes, lignes de dialogue et cristaux ISO-8 seront disponibles. Le niveau maximum a été porté à 300. De nouveaux emplacements pour ISO-8 seront ajoutés, ainsi que de nouveaux nœuds à débloquer dans Alliance Enhancement. Enfin, vous pouvez participer à des événements à durée limitée.

Shadows of Doom et la mise à jour 4.0.0 arriveront demain, le 26 mars, chez Marvel Ultimate Alliance 3. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les costumes spéciaux qui seront à votre disposition, vous pouvez les consulter ici.

Via: Nintendo Everything

.