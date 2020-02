Tout le monde perd la tête sur la Xbox Series X, mais la Xbox One vient de recevoir sa fonction de tueur

Par Kirk McKeand,

Lundi 24 février 2020 14:28 GMT

En avez-vous marre de vous lever pour appuyer sur un bouton et retirer un disque de votre Xbox One? Eh bien, maintenant vous n’avez plus à le faire.

Croyez-le ou non, la possibilité d’éjecter un disque de la manette Xbox One est l’une des fonctionnalités les plus demandées pour la console depuis son lancement il y a environ sept ans. Enfin, c’est ici. Faites-vous pomper (à la manière américaine, pas à la manière écossaise – à moins que vous ayez envie de célébrer comme ça, vous le faites).

La Xbox One vous permet désormais d’éjecter un disque – un disque physique réel, vous vous en souvenez? – en appuyant sur le bouton X de votre manette tout en survolant le média sur votre écran d’accueil. Si vous apprenez à votre chat à retirer également le disque et à le remettre dans son boîtier, vous n’aurez plus jamais à quitter votre canapé.

Blague à part, la raison pour laquelle la fonctionnalité est demandée est que le bouton d’éjection de la console est susceptible d’être endommagé après sept ans d’utilisation. Si votre bouton ne fonctionne pas, il existe maintenant une autre option qui ne parle pas à Alexa comme quelqu’un qui a de la fièvre dans la cabine.

La fonctionnalité est actuellement déployée auprès des initiés, donc elle arrivera à tout le monde dans une future mise à jour à un moment donné. La fonctionnalité existait sur Xbox 360, donc c’est agréable de la revoir, même si mon chat est un idiot qui me déteste et ne suivra jamais mes commandes.

Microsoft vient également de publier des nouvelles pas aussi excitantes, confirmant que la Xbox Series X aura 12 téraflops. C’est six téraflops de plus que la Xbox One X et un et un peu plus de téraflops que le max annoncé pour Google Stadia. En gros, c’est un flop. À votre santé.

