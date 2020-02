Toute la saga Kingdom Hearts est maintenant disponible sur Xbox One avec 1.5 + 2.5 Remix et 2.8 Final Chapter Prologue!

Sora, Riku et Kairi arrivent avec tous leurs jeux sur la console Microsoft. Voulez-vous savoir ce que chaque pack comprend?

Il spéculait sur son lancement imminent depuis des semaines, mais il est finalement devenu réalité et est venu, par surprise, dans la boutique numérique de Microsoft: la saga Kingdom Hearts complète est maintenant disponible sur Xbox One avec Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix et Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue! Ils sontcompatible avec Xbox One X, portant les classiques deSquare enixà la résolution4K.

Le premier des packs a été évalué à49,99 euros, le second par59,99 euros. Ce sont les deux principales collections de jeux de franchise, y compris les jeux vidéo capitaux de la série et les vidéos et scènes de certains titres absents. Un voyage nostalgique à travers les circuits dePS2,PSP,Nintendo DS,Nintendo 3DSetmobiles.

Voulez-vous savoir ce que chaque pack comprend? Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (Scènes cinématographiques remasterisées en HD)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth par Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re: coded (Scènes cinématographiques remasterisées en HD)

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – Un passage fragmentaire –

Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

La saga s’achève avec le troisième opus de la franchise. Sorti au début de l’année dernière 2019PS4etXbox One. Consultez l’analyse de Kingdom Hearts 3 pour savoir comment c’était à la fin de la “trilogie” il y a quelques mois.

