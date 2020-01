Toute la Star Wars dont j’ai besoin est cette machine d’arcade domestique

Entre l’histoire d’amour d’Internet avec Baby Yoda et les gens qui se demandent si The Rise of Skywalker est un chef-d’œuvre ou des ordures, c’est un moment étrange pour être un fan de Star Wars. C’est pourquoi je suis reconnaissant pour la machine d’arcade domestique Star Wars à 500 $ d’Arcade1Up. Cela me ramène aux années 80, quand les fans ne savaient pas mieux et étaient satisfaits de ce que nous avions.

Sorti en 1983 en configuration stand-up et en cockpit, le jeu Star Wars d’Atari était une présence unique dans les arcades des années 80, les centres commerciaux et les halls de cinéma. L’armoire a attiré l’attention, avec des ailes X en duel et des TIE Fighters encadrant le logo emblématique. Des échantillons de voix des acteurs Harrison Ford, Mark Hamill, Alec Guinness et James Earl Jones ont attiré les joueurs, ainsi que les grognements de Chewbacca et les bips de R2-D2.

La caractéristique la plus unique de l’armoire, celle qui a captivé mon imagination et beaucoup de quartiers de mes parents, était le joug de vol. Au lieu d’un joystick de base, le jeu d’arcade Star Wars comportait de véritables commandes de vaisseaux spatiaux, ou du moins ce que j’imaginais à 11 ans étaient de véritables commandes de vaisseaux spatiaux. Le joug de vol à deux mains a ajouté une sensation tactile incroyable au jeu, aidant les graphiques vectoriels représentant les TIE Fighters et Death Star à prendre vie.

Le joug de vol est la clé du charme unique de la nouvelle machine d’arcade Star Wars. Les gens d’Arcade1Up l’ont parfaitement recréé à l’échelle des trois quarts.

Mes mains sont beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient dans les années 80, mais le joug de vol Arcade1Up Star Wars ressemble à la réalité de l’époque, même à trois quarts. C’est toujours un moyen exceptionnel de contrôler un vaisseau spatial. C’est aussi étrangement intuitif. Mes enfants de huit ans s’y sont mis comme de vieux pros une fois qu’ils ont compris que l’écran LCD 17 pouces n’était pas tactile.

La machine d’arcade domestique Arcade1Up Star Wars émule trois jeux Atari classiques. Il y a le Star Wars original, dans lequel les joueurs se battent contre des TIE Fighters colorés tout en attaquant le Death Star. La guerre des étoiles de 1985: l’Empire contre-attaque était une conversion pour le cabinet qui recrée la bataille de Hoth, avec Luke pilotant un marcheur de neige combattant les marcheurs et Han Solo dans le Falcon naviguant sur un champ d’astéroïdes.

Le troisième jeu, Return of the Jedi, est sorti en 1984. Au lieu d’un affichage vectoriel, il présentait les graphiques raster plus standard basés sur CRT et était présenté dans une vue aérienne isométrique. Utilisant le même joug de vol que les deux autres jeux, les joueurs ont piloté le Millennium Falcon, des speederbikes et un AT-ST. Je préfère les jeux vectoriels, mais les trois jouent assez bien sur le cabinet Arcade1Up.

Ceci est ma deuxième machine Arcade1Up. Je possède également l’armoire Final Fight plus traditionnelle. C’est cool, mais loin d’être aussi cool que le modèle Star Wars. Il est également loin d’être aussi cher que le modèle Star Wars, qui coûte 500 $ aux 200 $ du cabinet Final Fight. Le prix supplémentaire est une combinaison de licence, du matériel de contrôleur unique et de la contremarche incluse, ce qui fait que la machine mesure environ cinq pieds de hauteur – la hauteur parfaite pour moi dans mon fauteuil roulant.

Malgré le matériel unique, l’assemblage de l’unité ne prend qu’une heure environ. Alors que je suis paralysé de la poitrine vers le bas, ma femme l’a préparé pour moi. Tout fonctionne, rien n’est tombé et rien n’a explosé. C’est une gardienne.

J’ai passé beaucoup de temps à jouer avec l’arcade à domicile d’Arcade1Up au cours des deux dernières semaines, revivant la trilogie que nous aimions tous quand il n’y avait rien à comparer. C’est un morceau incroyablement satisfaisant de nostalgie jouable de Star Wars.

