toutes les actualités de la saison 2

Après plusieurs jours de spéculation et d’indices répartis dans le monde réel, Fortnite saison 2: le chapitre 2 est arrivé, et est chargé de nouvelles. Il met en évidence, principalement, le grand nombre d’options de personnalisation pour les personnages, qui s’inspirent du thème espion qui propose cette mise à jour Selon Epic Games, “l’île a été envahie par des agents secrets du spectre et du surplus, et son destin est entre nos mains”

Bien sûr, la deuxième saison comprend nouveaux emplacements. La plupart sont des bases “secrètes” qui seront réparties sur différentes sections de la carte. L’un d’eux, “L’Agence”, occupera la partie centrale de la scène, il deviendra donc sûrement un espace de confrontations constantes. De plus, le studio de Carolina voulait surprendre ses joueurs avec “The Platform”, un emplacement souterrain auquel vous pouvez accéder à partir de deux cavernes. “Le Yacht”, cependant, déplacera le combat vers l’océan.

Comme mentionné précédemment, saison 2 briller pour ses options de personnalisation de caractère écrasantes, car Epic souhaite que les utilisateurs continuent à exprimer leur touche personnelle. Lors du démarrage du jeu, le joueur fera partie de l’un des Deux factions: Shadow et Spectrum. Chacun offrira différentes missions qui, une fois terminées, accorderont des skins comme Maya, Miaúculus ou Midas. Cependant, la chose la plus intéressante est que vous pouvez modifier vos vêtements, masques, cheveux et même vos tatouages ​​ou votre peinture faciale, entre autres. Bien sûr, ces éléments doivent également être débloqués en complétant les défis.

L’autre grande nouvelle est que l’interface a reçu un lavage du visage visuel et fonctionnel, qui profitera avant tout aux acheteurs du Battle Pass (950 paVos). Par exemple, maintenant vos défis seront mieux organisés entre quotidien, hebdomadaire ou permanent. De plus, les emplacements sur la carte où vous pouvez compléter les différents défis seront affichés. Il sera également possible d’accéder aux missions individuelles des personnages afin de ne pas perdre de vue leur progression.

Fortnite: Chapter 2 profitera de ses deux factions pour offrir nouvelles modalités Laissez-les leur faire face. L’un sera un jeu d’infiltration, dans lequel vous devrez vous faufiler dans une base ennemie pour obtenir un butin avec des représentants uniques. Cependant, ce ne sera pas une tâche simple, car l’endroit sera plein de caméras de sécurité et de tours de guet. Votre capacité de furtivité pourrait être essentielle pour gagner.

Et qu’en est-il du skin Deadpool qui a fui ces dernières semaines? Il sera disponible lors de la deuxième saison dans le Battle Pass, mais ne démarrera pas. Pour le moment, Epic n’a pas publié la date à laquelle nous pouvons l’obtenir. Enfin, de nouvelles armes seront ajoutées et d’autres que les joueurs demandaient depuis des semaines reviendront, telles que Explosifs C4 et crochet d’aspiration.

