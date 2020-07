Toutes les actualités de la semaine dans Find Your Next Game, avec analyses, impressions et plein de news

Le week-end est l’événement Ubisoft avec des nouvelles de Watch Dogs et Assassin’s Creed entre autres.

Nous commençons une semaine qui promet de nombreuses nouvelles pour le monde du jeu vidéo, avec un grand événement numérique d’Ubisoft qui marquera la fin de sept jours pleins de actualités, impressions et analyses d’une grande variété de jeux pour PC et consoles. Et nous vous informerons de tout cela ici, en Jeux 3D, avec un nouveau contenu lié à notre événement d’été Trouvez votre prochain match.

L’événement numérique Ubisoft a lieu dimanche, où de bonnes nouvelles sont attenduesParmi les faits saillants, citons l’analyse de Catherine: Full Body pour Nintendo Switch, Iron Man VR pour PlayStation VR, le très attendu Deadly Premonition 2 pour la console hybride, ou F1 2020 sur PC, Xbox One et PS4. Aujourd’hui nous amène à parler d’autres sorties à venir, avec une nouvelle découverte comme l’intéressant RPG The Waylanders.

En plus de nos formats habituels tels que le SuperShow des jeux 3D ou les Questions et réponses, il y aura un rapport dédié à la console portable rétro Evercade, ainsi que des impressions de Torchlight 3, le jeu d’action et de rôle de l’un des parents de Diablo avec celui que nous avons eu l’occasion de discuter de son jeu vidéo tant attendu. Répondre aux attentes?

N’hésitez pas à consulter notre calendrier de publication et à vous diriger vers la couverture de Find Your Next Game pour trouver certaines des nouvelles et des faits saillants de l’événement.

En savoir plus sur: Trouvez votre prochain jeu.