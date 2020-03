toutes les bandes-annonces des 22 matchs de la présentation

Dédié à vous, fan de l’indie, mais aussi à vous !, Propriétaire qui aime découvrir de nouvelles expériences jouables. Eh bien, en fait, on pourrait dire que The Indie World diffusée le 17 mars 2020 avait des jeux vidéo pour toutes sortes de goûts. Parce que dans cette présentation, nous avons eu des titres musicaux, d’aventure, de plate-forme, de cartes, de tournage … ni plus ni moins que 22 jeux vidéo en vedette à venir sur notre Nintendo Switch bien-aimée … maintenant! Autrement dit, certains sont déjà disponibles à l’achat dans la console hybride eShop, tandis que d’autres sont prévus pour le printemps imminent, ou pour l’été, ou pour cette année.

Et tu sais quoi? La console Nintendo est devenue une maison pour les studios indépendants, la preuve en est que la plupart des jeux vidéo que vous verrez ci-dessous sera temporairement exclusif à Nintendo Switch, c’est-à-dire qu’ils ont convenu avec le grand N qu’ils ne pourront pas profiter ailleurs, autre que leur console. Au moins, pendant quelques mois!

Présentation Indie World mars 2020

Ensuite, nous vous laissons avec une liste de tous les jeux qui sont apparus pendant Indie World le 17 mars 2020, par ordre d’apparition dans la présentation, avec les dates de sortie, les liens vers les actualités et le contenu publiés sur NextN ou sur le site officiel de Nintendo. Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les bandes-annonces de ces jeux vidéo. Si vous en aimez particulièrement un, n’hésitez pas à commenter!

Blue Fire de Robi Studios et Graffiti Games – exclusivité temporaire – été 2020Baldo de Naps Team – exclusivité temporaire – été 2020I am Dead by Annapurna Interactive – exclusivité temporaire – tout au long de 2020

B.ARK by Tic Toc Games – Exclusivité temporaire – Fin 2020 Cyanide et bonheur: Freakpocalypse par Explosm Games et Serenity Forge – Exclusivité temporaire – Été 2020 Chibig’s Summer in Mara – Exclusivité temporaire – Printemps 2020 (articles exclusifs gratuits sur Nintendo Switch) Quantum League par Nimble Giant Entertainment – fin 2020

Faeria by Abrakam SA et Versus Evil – printemps 2020 (4 packs d’apparence gratuits sur Switch, qui seront payés plus tard) Eldest Souls par Fallen Flag Studio et United Label – exclusivité temporaire – été 2020Blair Witch by Bloober Team et Lions Gate – été 2020 SeithCG Ghost of a Tale et Plug In Digital – Printemps 2020

Dicey Dungeons, Distractionware Limited – tout au long de 2020 Bounty Battle, Dark Screen Games et Merge Games Limited – Summer 2020 Sortir de SMG Studio, DevM Games et Team17 – 28/04/20 20 Sortez du Gungeon par Dodge Roll & Singlecore et Devolver Digital – YA DISPONIBLE

