“Toutes les exclusivités PS4 ne viendront pas sur PC”, a déclaré le patron de PlayStation

Horizon: Zero Dawn vient d’être confirmé pour le PC, et ce type d’annonces inquiète de nombreux fans de Play Station que l’entreprise abandonne lentement ses propres systèmes. Après tout, une partie de l’énorme succès que le PS4 Cette génération de consoles est due à son incroyable alignement de premières parties exclusives, telles que Uncharted 4, God of War et le mentionné précédemment Horizon

Mais avec l’arrivée de ce titre au PCCela signifie-t-il que toutes les autres exclusivités le feront également? Est-ce la nouvelle stratégie de Sony? Pas nécessairement, selon le Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation Worlwide:

«Pour calmer les eaux, lancer un titre AAA sur PC ne signifie pas nécessairement que tous les jeux atteindront désormais PC. Dans ma tête, Horizon Zero Dawn était une grande opportunité dans ce cas particulier. Nous ne prévoyons pas de nouvelles versions de PC et nous restons à 100% attachés à notre matériel. »

C’est une déclaration qui ne tiendra certainement pas compte de certains fans, mais nous ne pouvons pas nier que Sony Il est ouvert pour rendre vos jeux plus accessibles. Quelle autre exclusivité aimeriez-vous voir sur le PC? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

Source: Play Station

