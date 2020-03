Toutes les fois précédentes Capcom Remade Resident Evil 3

Resident Evil 3 obtient un grand remake de fantaisie dans quelques semaines. Mais ce n’est pas la première fois que RE3 est refaite. Au fil des ans, Capcom et d’autres ont recréé de petites et grandes parties du jeu classique de diverses manières.

L’année dernière, avant la sortie de Resident Evil 2, Youtuber The Sphere Hunter a publié une superbe vidéo présentant toutes les différentes fois que Capcom avait refait des morceaux et des sections de Resident Evil 2. Et maintenant, ils ont mis en place une nouvelle vidéo montrant différents RE3 remakes qui sont apparus dans les précédents jeux RE.

Alors que Capcom aime refaire RE2 encore et encore et encore, RE3 n’a pas reçu autant d’amour. Cela n’a toujours pas empêché ses personnages d’apparaître dans plusieurs jeux et dans le terrible film Resident Evil Apocalypse.

Certaines des récréations et des sections remixées de RE3 sont excellentes. Par exemple, Resident Evil Outbreak contient une belle et grande partie de l’hôpital de RE3. D’autres jeux font un travail terrible pour recréer des moments de RE3, comme le jeu de tir d’arcade lightgun Umbrella Chronicles, qui contient une cinématique bizarre où Jill utilise ses cuisses pour tenir la tête d’un zombie ..? C’est étrange.

Un problème étrange que beaucoup de ces remakes et recréations partagent n’a pas un excellent Nemesis. Pour une raison quelconque, la plupart d’entre eux changent de voix. Il combat également Alice dans le terrible film Resident Evil Apocalypse.

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du 3 avril lorsqu’un nouveau remake moderne de Resident Evil 3 sortira. Après le fantastique remake de Resident Evil 2, je suis ravi de revoir Jill, Nemesis et Carlos.

