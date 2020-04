Tower-Defense Game Dungeon Of The Endless vient de changer avec une remise de lancement de 20%

Playdigious a révélé la date de sortie de Switch pour Donjon de l’infini, un jeu introduit sur la plateforme de Nintendo en partenariat avec SEGA et Amplitude Studios. Il sera disponible à partir du 15 mai avec une remise de lancement pour démarrer.

Le jeu est un titre de défense de tour roguelike qui vous et votre équipe de héros protègent un générateur de votre vaisseau écrasé, tout en explorant un donjon en constante expansion. Vous vous dresserez contre des vagues de monstres en cours de route, découvrant des événements spéciaux en essayant de trouver votre chemin une fois pour toutes.

Caractéristiques de jeu:

– Rassemblez une équipe: formez une équipe de héros, chacun avec ses propres forces (et psychoses). Équipez-les, déployez-les et apprenez de puissantes capacités. Gérer l’équilibre entre les anciens détenus et les gardiens.

– Construisez vos défenses: utilisez la poussière que vous collectez pour alimenter les pièces. Utilisez des ressources rares pour aider votre équipe à survivre. Construisez des modules mineurs et majeurs pour contenir les vagues de monstres. Décodez des ruines sans fin pour découvrir des technologies qui sauvent des vies.

– Ouvrez la porte: chaque porte est un danger; préparez-vous et votre équipe à tout. Explorez et découvrez une infinité de niveaux et de mises en page. Portez votre cristal à travers des vagues de monstres jusqu’à la sortie de chaque niveau. Frayez-vous un chemin jusqu’à la surface pour découvrir la vérité sur Auriga.

Vous le trouverez disponible en pré-achat sur le Nintendo Switch eShop avec 20% de réduction jusqu’au lancement, et vous pouvez également aller de l’avant et commander des éditions physiques de Signature Edition Games.

Il s’est avéré être assez populaire sur Steam; au moment de la rédaction du présent rapport, le jeu a une évaluation des utilisateurs «très positive», avec plus de 7 000 joueurs ayant leur mot à dire.

Avez-vous déjà joué à celui-ci? Êtes-vous intéressé à le récupérer sur Switch? Faites-nous savoir à l’endroit habituel.

