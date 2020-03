Towertale a déjà une date pour commencer sa promotion sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu d’action du style Boss Rush et guidé ses pas à travers une histoire de l’intrigue forte, il s’approche de l’eShop de la console Joy-Con, c’est Towertale, fruit de la collaboration entre deux sociétés, le développeur indépendant Misou Games et le distributeur Keybol Games, ce qui nous fait une proposition intéressante pour la prochaine 8 avril pour 8,99 € – bien que temporairement avec une remise de 15%, ce qui le laisse à 7,64 € -.

Il s’agit d’une aventure en perspective latérale axée sur le mode multijoueur pour un maximum de quatre participants, chacun avec leurs capacités respectives, qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, se concentre principalement sur les batailles de boss successives. Parcourez la tour insaisissable et défiez les énormes monstres qui en gardent chaque niveau, pour enfin découvrir le mystère qui se trouve à son sommet. Jouez quatre histoires différentes à travers deux personnages avec des métiers, des origines et des pouvoirs différents, avec la possibilité de déverrouiller plusieurs fins. Rejoignez Lionel, Faindrel, Lord Snicklefritz et “Dark Echo” dans leur quête pour atteindre le sommet! On sait que “La Tour” a été créée par un être ancien et mystérieux, selon les légendes, quiconque bat tous les gardiens et atteint le sommet aura le droit de se voir accorder le dernier souhait: “La capacité de changer le destin de un ». Au cours des 100 dernières années, beaucoup ont essayé et n’ont jamais été entendus de nouveau, jusqu’à ce qu’un jour, quatre âmes courageuses soient apparues, déterminées à défier leur destin.

Caractéristiques clés

– 4 personnages jouables et mode coopératif jusqu’à 4 joueurs.

– Jouez les 4 histoires imbriquées en mode histoire solo, ainsi qu’une histoire alternative pour la coopérative.

– 17 boss combattent dans leurs phases respectives.

– D’autres modes de jeu comme le mode arcade, le mode gratuit et le boss-rush.

