Toxtricity Gigamax arrive à Pokémon Sword and Shield

Épée et bouclier Pokémon ils ont encore beaucoup de choses à dire, et c’est que ces jeux, par rapport aux précédents épisodes de la saga, n’ont pas été lancés pour être de jouissance temporaire, mais ils sont venus rester pendant de nombreux mois avec leur icône et leur cartouche planant les premières positions de notre Nintendo Switch. Un exemple de ceci est, à part des extensions qui arriveront tout au long de 2020 tout le contenu qu’ils introduisent de temps en temps en rapport avec le Zone sauvage, avec des événements spéciaux et limités et Pokémon comme c’est arrivé avec Snorlax Gigamax, Delibird u d’autres moyens Gigamax difficiles à trouver naturellement. Cette fois, c’est au tour du Pokémon punk, Toxtricité, qui fera sa mise en scène dans le Wild Area avec sa forme Gigamax.

Il y a longtemps, on connaissait déjà l’existence de la forme Gigamax de toxicité en raison, comme toujours, des dataminers qui plongent dans le code à la recherche d’informations juteuses et inopinées pour le filtrer, mais on ne savait pas quand il serait officiellement lancé … jusqu’à aujourd’hui. La toxtricité, tant sous sa forme aiguë que sous sa forme sévère, apparaîtra plus fréquemment dans les Wild Area Raids du 7 février au 9 mars, vous aurez donc tout le temps de vous en procurer. Ce puissant Pokémon mélange deux types très intéressants tels que le poison et l’électricité, augmenté par son mouvement Gigamax: Gigadescarga qu’en plus des dégâts que vous faites, il empoisonnera ou paralysera tous les rivaux, donc, sans aucun doute, vous devez en tenir compte pour l’ajouter à notre stratégie de combat et à notre équipement.

Êtes-vous prêt à retourner à Galar et à obtenir la puissante forme Gigamax de Toxtricity? Et surtout, êtes-vous plutôt de sa forme aiguë ou sévère?

