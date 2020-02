Toy Fair 2020: Best Funko Pops, Baby Yoda Merch, et plus

Toy Fair 2020 démarre ce week-end au Javits Center de New York Center, avec plus de 1 000 exposants réunis pour présenter plus de 150 000 nouveaux jouets et autres produits de divertissement. L’événement réservé aux professionnels débutera ce samedi 22 février et se poursuivra jusqu’au 25 février, mais nous voyons déjà une tonne d’annonces de nouveaux produits excitantes à Toy Fair, y compris une flopée de nouvelles marchandises Baby Yoda, la toute nouvelle Funko Pops pour Marvel’s Avengers et Pokemon, de nouvelles figurines Minecraft de Mattel, et bien plus encore.

Toy Fair n’est pas ouvert au public, mais vous ne devez pas manquer toute l’action. Nous avons rassemblé certains de nos Funko Pops et autres jouets préférés annoncés jusqu’à présent pour la foire du jouet de New York 2020. De plus, consultez plus de notre couverture de la foire du jouet ci-dessous – en particulier la liste complète des accessoires Baby Yoda qui sortiront cette année. .

Édition Animatronic de Baby Yoda | 60 $

Animatronic Baby Yoda sort cet automne

Baby Yoda prend vie dans cette nouvelle édition Animatronic, qui a plus de 25 réactions sonores et de mouvement. L’enfant peut rire, roucouler, bouger ses oreilles, fermer les yeux pour une «sieste forcée», et plus encore. L’édition Baby Yoda Animatronic sortira en décembre, juste à temps pour les vacances, et vous pouvez toujours l’acquérir par vous-même sur Entertainment Earth. N’attendez pas trop longtemps – c’est déjà épuisé sur Amazon.

Bébé Yoda Build-A-Bear

Build-A-Bear Baby Yoda est enfin révélé

Le bébé Yoda de Build-A-Bear a été annoncé le mois dernier, mais Toy Fair 2020 a donné un premier aperçu de l’adorable peluche à venir. Bien que nous n’ayons pas de prix ou de date de sortie pour ce jouet, vous pouvez vous inscrire pour recevoir plus d’informations sur Build-A-Bear.

Peluche de base Baby Yoda 8 pouces | 13 $

Cette peluche Baby Yoda est trop mignonne

Nous sommes obsédés par cette minuscule peluche Baby Yoda. C’est adorable, et cela ne vous coûtera que 13 $ lors de sa sortie cet automne.

Lego Brickheadz Mandalorian et le kit de construction de l’enfant | 20 $

L’ensemble Mandalorian Lego Brickheadz

Un nouvel ensemble de Lego Brickheadz avec 295 pièces sort le 1er août et présente Mando et Baby Yoda dans son berceau.

Jeux de société sur le thème Mandalorian Trouble and Operation

Baby Yoda arrive à des jeux de société classiques comme Operation and Trouble

Les jeux de société Baby Yoda arrivent. Des jeux classiques comme Trouble (15 $) et Operation (20 $) obtiennent des versions thématiques mettant en vedette The Child ce printemps. Et non, vous ne ferez pas d’opération sur Baby Yoda dans Operation; à la place, vous ramasserez ses jouets.

Nouvelles figurines Minecraft

Figurines Minecraft Comic Mode

Ne vous inquiétez pas – tout ce qui figure sur cette liste n’est pas Baby Yoda. Les figurines Minecraft à venir de Mattel sont une autre révélation passionnante de Toy Fair 2020. Les figurines en mode bande dessinée de 3,25 pouces sont chacune livrées avec un support, un accessoire ou un outil et un visage échangeable. Ils sont également livrés avec des codes scannables qui débloquent des sons et des effets spéciaux pour la partie en mode bande dessinée de l’application Minecraft. La nouvelle ligne de jouets Minecraft comprend également des mini-figurines Minecraft Earth Boost et des figurines Minecraft Dungeon.

Marvel’s Avengers (Jeu) Funko Pops

Marvel’s Avengers (jeu) Funko Pops

Le prochain jeu Marvel’s Avengers de Square Enix sort le 4 septembre, et Funko se prépare pour son lancement avec une nouvelle ligne de Pops inspirée du jeu. Bien que ce ne soit certainement pas la première fois que les héros de Marvel apparaissent sous forme de Funko Pop, ce groupe de Pops présente les héros tels qu’ils apparaissent dans le jeu. Notamment, la prochaine collection Funko Pop comprend le principal protagoniste du jeu, Kamala Khan (Mme Marvel), et le vilain Taskmaster.

My Hero Academia Funko Pops

My Hero Academia Funko Pops

Funko a également annoncé une nouvelle ligne de My Hero Academia Funko Pops pour Toy Fair 2020. La nouvelle collection de Pops basée sur l’anime à succès est disponible en pré-commande maintenant chez plusieurs détaillants.

Les garçons d’Amazon

Les garçons Funko Pops

La série de super-héros d’Amazon The Boys obtient également sa propre collection de Pops, a annoncé Funko pour Toy Fair 2020. La gamme Funko Pop pour garçons comprend Homelander, Starlight, Queen Maeve, A-Train, etc. Ces objets de collection sortiront le 20 juillet.

Nouveaux Pokemon Funko Pops

Pokemon Funko Pops: Pikachu, Growlithe, Cubone et Rattata

La gamme existante de Pokemon Funko Pops est en fait assez petite, mais Funko a récemment élargi la collection. Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu l’ajout de quatre nouveaux Pokemon Funko Pops – Mewtwo, Pichu, Mr. Mime et Vulpix – et maintenant quatre autres Pokémon rejoindront cette collection. Toy Fair a révélé un nouveau (plus en colère) Pikachu, Cubone, Growlithe et Rattata qui sortiront sous le nom de Funko Pops le 4 juillet.

Yu-Gi-Oh Funko Pops

Yu-Gi-Oh Funko Pops

L’anime classique a inspiré une nouvelle ligne de Funko Pops pour Toy Fair 2020, avec Yugi, Maximillion, Joey Wheeler, et plus encore. Ils sortent le 23 mai.

Nouveau Marvel Funko Pops

La nouvelle Marvel Funko Pops sortira au printemps et à l’été 2020

Littéralement, des centaines de Marvel Funko Pop existent à ce stade, mais cela ne signifie pas que Funko va cesser de les fabriquer de sitôt. Heureusement, cela signifie que nous obtenons des Marvel Pops assez créatifs ces jours-ci, et les derniers ajouts à la série sont plutôt cool. Pour Toy Fair 2020, Funko lance Pops mettant en vedette Valkyrie sur son pégase, une édition Thor Ragnarok de Stan Lee, et plus, à venir ce printemps et cet été.

Jeux vidéo LCD Tiger Electronics

Tiger Electronics Sonic the Hedgehog 3

Avant la foire du jouet 2020, Hasbro a annoncé qu’il ramènerait les systèmes de jeux LCD classiques de l’entreprise, qui sortiront cet automne. La gamme de jeux vidéo LCD Tiger Electronics comprend Sonic the Hedgehog 3, La Petite Sirène de Disney, Transformers Generation 2 et Marvel X-Men Project X. Ils sont tous en pré-commande maintenant sur GameStop.

Mon partenaire Évoli | 20 $

Jouet interactif My Partner Eevee

Wicked Cool Toys publie un Évoli interactif qui sera parfait pour les jeunes fans de Pokemon cette saison des fêtes. Sorti en août 2020, My Partner Eevee dispose d’un microphone et d’un capteur tactile intégrés qui permettent à Eevee de répondre à votre toucher, votre voix et même votre musique. Eevee a plus de 20 effets sonores et expressions et peut également bouger sa queue et sa tête.

Snooze Action Snorlax | 30 $

Snooze Action Snorlax est prêt pour une sieste

Mon partenaire Eevee est très bon, tout comme cette merveilleuse peluche Snorlax de 10 pouces. Le Pokémon rond et somnolent fait toujours une merveilleuse peluche, mais celui-ci est interactif. Snorlax a deux modes distincts: le mode Snooze et le mode Awake. En mode Éveillé, vous pouvez faire semblant de lui donner une baie de Pecha spéciale (fournie avec le jouet); la baie la réveillera également du mode Snooze. Une date de sortie exacte n’a pas été annoncée, mais Snooze Action Snorlax sera disponible cet automne.

Mortal Kombat 11: Figurine articulée Spawn | 20 $

Figurine d’action Mortal Kombat

À temps pour Toy Fair 2020, McFarlane Toys a annoncé une nouvelle figurine d’action Spawn imitant son look emblématique de Mortal Kombat 11 et de la série de bandes dessinées Spawn. La nouvelle figurine de 7 pouces est programmée pour sortir avec l’arrivée de Spawn dans Mortal Kombat 11 dans le cadre du DLC Kombat Pack le 24 mars (les propriétaires de Kombat Pack auront un accès anticipé à partir du 17 mars). Le chiffre de Spawn devrait également sortir en mars.

