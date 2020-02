Toy Fair 2020: de nouveaux jouets Pokemon dévoilés, y compris une peluche Snorlax très endormie

Wicked Cool Toys a dévoilé quelques nouveaux produits Pokemon avant Toy Fair 2020 qui raviront à coup sûr les plus jeunes fans de Pokemon. La gamme comprend une figurine Eevee interactive et une peluche Snorlax et un ensemble de jeu pliable parfait pour transporter et jouer avec de petites figurines Pokemon. Découvrez les trois nouveaux jouets Pokemon ci-dessous, dont chacun sortira plus tard cette année.

Funko a également dévoilé un autre ensemble de vinyles Pop basés sur Gen 1 Pokemon, y compris Rattata, Growlithe, Cubone et un Pikachu particulièrement en colère.

Nouveaux jouets Pokémon de Wicked Cool Toys

Mon partenaire Évoli | 20 $

Évoli interactif

My Partner Eevee est un jouet interactif destiné aux plus jeunes fans de Pokemon. Avec l’aide de son microphone intégré et de son capteur tactile, Eevee répond à votre voix et touche avec plus de 50 réactions différentes. Il a également 20 effets sonores et expressions et bouge même sa tête et sa queue. Evoli est également un grand fan de musique et réagira en conséquence. My Partner Eevee sortira en août, mais il n’est pas encore disponible en précommande.

Snooze Action Snorlax | 30 $

Peluche Snorlax interactive de 10 pouces

Snooze Action Snorlax aime bien sûr dormir, mais le grand mec câlin aime aussi manger. Cette peluche interactive a deux modes: le mode Snooze et le mode Awake. Avec le Pecha Berry inclus, vous pouvez nourrir Snorlax et il se réveillera de son sommeil. Snooze Action Snorlax a 20 effets sonores différents, y compris ses bâillements et soupirs emblématiques. Son gros ventre gronde même. La peluche de 10 pouces sort cet automne.

Coffret de transport Pokemon Carry Case | 35 $

Cet ensemble de jeu se plie également en sac à dos

Conçu spécialement pour compléter les petites figurines Pokemon de Wicked Cool Toys, le coffret de transport Pokemon Carry Case comprend une arène de combat, une cachette de cime des arbres avec une trappe, un canyon de rochers et un ruisseau qui se précipite dans un petit étang parfait pour Squirtle. L’ensemble de jeu se double d’une mallette de transport, car il se replie dans un sac à dos qui ressemble à celui que Ash porte dans l’anime. La mallette de transport sort en août pour 35 $.