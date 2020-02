Toy Fair 2020: My Hero Academia Funko Pops annoncé

My Hero Academia connaît une année plutôt longue, il n’est donc pas surprenant que la série animée à succès reçoive également de nouvelles sorties Funko Pop. Ce n’est pas la première fois que My Hero Academia reçoit le traitement Funko Pop, mais cette fois, la programmation Pop annoncée avant le New York Toy Fair 2020 compte quelques méchants de plus que la dernière version. (Tout le monde sait que les méchants sont bien plus cool que les héros. Désolé, Deku.) Kurogiri, Shigaraki, Himiko, Overhaul, et des héros comme All Might, Best Jeanist, et plus font partie de cette nouvelle collection.

Deku, bien sûr, obtient également une version. C’est plutôt unique et présente Deku dans un uniforme scolaire aux côtés d’un U.A. Mini-figurine de lycée. Outre les figurines, une foule d’autres articles tels que des porte-clés, des minis mystères et des distributeurs Pez sur le thème des personnages sont également disponibles en pré-commande. Certaines figurines sont également exclusives à des magasins spécifiques. Vous ne pourrez acheter que la figurine Mina Ashido chez GameStop, la mini Froppy invisible chez Hot Topic, la figurine Endeavour chez Amazon et la Midnight Fantasy Pop chez Galactic Toys.

Himiko Toga | 11 $ (10 juillet)

Funko Pop a déjà sorti Himiko Toga dans sa tenue civile, mais c’est une première pour sa tenue de méchant. C’est super mignon et diabolique, une représentation parfaite de Himiko.

Funko Mystery Minis | 7 $ (10 juillet)

Il y a 12 Mystery Minis, et vous obtiendrez un mini aléatoire pour 6 $. Ochako sans casque est une option particulièrement intéressante, et il n’y a pas une, mais deux figurines Tsuyu Asui.

Minuit | 17,95 $ (mai)

Il s’agit du premier Midnight Pop à sortir. Nous espérons voir d’autres professeurs rejoindre la programmation à l’avenir.

U.A. Lycée avec Deku en uniforme | 33 $ (1er juillet)

Et bien sûr, le personnage principal de la série fait également partie de la nouvelle version. Il est livré avec une mini réplique de U.A. Lycée, ce qui est plutôt soigné.

Kai Chisaki (révision) | 11 $ (10 juillet)

Il s’agit de la première apparition Pop d’Overhaul. En tant que méchant majeur de la série, Overhaul a un design assez mémorable avec son masque en forme de bec.

