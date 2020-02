Tracez votre évasion du complexe, un thriller de science-fiction FMV à venir en mars

Wales Interactive a publié plusieurs films interactifs sur Switch au cours des dernières années, notamment Le Bunker et Décalage tardif, ce dernier étant sans doute le meilleur exemple du genre sur le système. Le 31 mars Le complexe rejoint sa liste grandissante sur Switch et cherche à être une autre production polie.

D’après l’apparence de la bande-annonce ci-dessus, l’époque des valeurs de production de films interactifs de mauvaise qualité et du jeu louche est révolue depuis longtemps. Situé à Londres à la suite d’une attaque aux armes biologiques, vous enfilez la combinaison du Dr Amy Tenant alors qu’elle se retrouve enfermée dans un laboratoire et forcée de décider qui vit et meurt dans ce qui promet d’être une véritable piqûre d’ongle de votre choix propre aventure.

Comme vous vous en doutez, vous serez appelé à prendre des décisions difficiles qui sont cartographiées avec des scores pour les relations que vous forgez en cours de route ainsi que votre personnalité, avec cinq traits suivis (ouverture, conscience, extraversion, agrément et névrosisme) , selon le texte officiel). Les choix que vous faites conduiront à l’une des huit fins.

Il y a aussi beaucoup de talent derrière et devant la caméra, comme détaillé dans cette liste de fonctionnalités du texte de présentation PR:

+ Un thriller de science-fiction interactif cinématographique entièrement en direct, filmé au Royaume-Uni.

+ Réalisé par Paul Raschid et écrit par Lynn Renee Maxcy (The Handmaid’s Tale – TV Series).

+ Conte multi-optionnel avec 8 résultats différents.

+ Suivi de l’état des relations en temps réel qui influence l’histoire pendant que vous jouez.

+ Suivi des traits de personnalité en temps réel qui évolue en fonction de vos choix.

+ Avec Michelle Mylett (Letterkenny, Bad Blood), Kate Dickie (Game of Thrones, The Witch) et Al Weaver (Grantchester).

+ Performance d’actrice invitée par la streameuse et présentatrice en direct, Leah Viathan.

+ Les fonctionnalités déverrouillables incluent Passer la scène, Évaluation de la personnalité et un événement caché.

+ Doté d’une option Pause Choices pour une meilleure participation du public lors des diffusions en direct.

La reconnaissance et l’encouragement de la diffusion en direct sont intéressants pour ce type de jeu, et il sera intéressant de voir comment cela se compare aux autres jeux de Wales Interactive sur Switch. Aucun mot sur le prix pour le moment, mais vous pourrez vous enfermer dans le complexe fin mars.

Lequel des divers jeux FMV de Switch avez-vous apprécié? Vous aimez le look de celui-ci? Faites-le nous savoir ci-dessous.

