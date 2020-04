Trails of Cold Steel 4 se dirige vers l’ouest cet automne pour PS4

Par Stephany Nunneley,

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 se dirige vers l’ouest cet automne sur PS4, et l’année prochaine sur PC et Switch.

NIS America a annoncé The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 sortira cet automne en Europe et en Amérique du Nord sur PS4.

Les utilisateurs de PC et de Switch pourront mettre la main sur le jeu en 2021 (merci, Gematsu).

Parallèlement aux fenêtres de sortie, deux éditions du jeu ont été annoncées.

L’un est l’édition Frontline (59,99 $) qui est livrée avec une copie du jeu avec des illustrations de boîte réversibles, un livre d’art intitulé The Black Records et le CD de la bande originale des échos d’Erebonia. Une bande sonore uniquement numérique sera incluse avec la version Switch.

Le second est une édition limitée (99,99 $) pour PS4 et Switch. Il contient les éléments suivants à l’intérieur d’une boîte de collection: une copie du jeu, la bande originale d’un disque de Twilight Resonance, une version à couverture rigide du livre d’art The Complete Black Records, l’Ashen Awakener SteelBook, l’affiche en tissu Daybreak et sept cartes d’art.

Le jeu est sorti pour la première fois en 2018 sur PS4 au Japon.

