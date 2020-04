Trails of Cold Steel IV arrive sur Nintendo Switch

Cet été, Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III arrive sur Nintendo Switch, ce qui signifie que nous pouvons jouer ce troisième opus quand nous le voulons, où nous voulons et comment nous le voulons. Cependant, une fois qu’ils l’auront terminé, certains joueurs en voudront plus, c’est donc une bonne nouvelle pour eux! Comme récemment confirmé, Sentiers de Cold Steel IV atteindra également Nintendo Commutateur (et à Play Station 4) le suivant année. Il ne faudra pas “longtemps” pour savoir comment cette saga continue, qui gagne de plus en plus de followers!

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV bientôt disponible sur Nintendo Switch

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV arrivera sur Nintendo Switcha tout au long de l’année prochaine 2021, et sera le dernier opus de cette saga. Cependant, cette fois, ses protagonistes ne vivront pas d’aventures autour de leur vie étudiante, en raison des événements du troisième match. Pour reprendre les mots de Toshihiro Kondo, résident de Nihon Falcom et producteur de cette saga:

Ce titre est très important car c’est la fin de Cold Steel et c’est aussi le point focal de l’histoire qui a commencé avec Trails in the Sky. Nous avons créé plusieurs mystères depuis la sortie de Trails in the Sky et tous ceux liés à l’Erebonian Empire seront enfin révélés ici.

De plus, comme cela s’est produit dans le passé, NIS America sera en charge de la distribution de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, et a annoncé qu’une édition spéciale “day one” sera disponible avec des articles promotionnels, en plus avec une copie du titre. Et vous, avez-vous déjà joué les trois premiers matchs et voulez-vous savoir comment se termine à la fois l’histoire de cette saga?

