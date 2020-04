Trails of Cold Steel IV arrive sur PS4 cette année dans l’Ouest

Par Rodolfo León

Le quatrième et dernier épisode de la saga de Sentiers d’acier froid viendra enfin Ouest cette année, comme le confirme son éditeur NIS America. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Il a fait ses débuts au Japon en septembre 2018, mais dans cette partie du monde, nous rattrapons à peine la franchise.

Ce projet débutera à l’automne 2020 pour Playstation 4, tandis que dans Switch et PC Nous devrons attendre 2021. Heureusement, il sortira avec une édition physique impressionnante sur chaque plateforme, et vous pouvez les voir ici:

Pour le moment, nous ne connaissons pas la date et le prix exacts auxquels les deux versions feront leurs débuts, mais soyez assurés que nous vous les enverrons dès que les informations seront disponibles.

Source: GameInformer

