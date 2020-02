Transformers Cyberverse a les meilleurs nouveaux jouets

Photo: Hasbro

Au cours des dernières années, Hasbro a jonglé avec deux gammes principales de jouets Transformers: la ligne complexe et coûteuse War for Cybertron destinée aux collectionneurs et la ligne Cyberverse plus simple et moins chère, avec ses conceptions adaptées aux enfants et sa série YouTube animée. Hasbro a dévoilé les derniers jouets pour chaque ligne au Salon du jouet de New York ce week-end, et j’aime de plus en plus les designs fantaisistes de Cyberverse.

Aussi délicieux que cela ait été d’avoir les sous-lignes War for Cybertron, Siege et maintenant Earthrise, produisant régulièrement de nouvelles versions des jouets que j’aimais quand j’étais enfant dans les années 1980, Hasbro me gratte trop fort les démangeaisons de nostalgie . Il est devenu brut et engourdi, au point où la nouvelle figurine massive de Scorponok, que j’attends depuis des décennies, ne fait presque rien pour moi.

Photo: Hasbro

Où vais-je installer un autre transformateur de 150 cm? En combien de temps vais-je surmonter le claquement et le claquement de ses énormes articulations avant qu’il ne prenne une étagère à côté des autres bots massifs avec lesquels je n’ai pas joué depuis des années?

Pendant ce temps, dans la nouvelle ligne Cyberverse, il y a un cow-boy avec chapeau. Son nom est Battle Call Trooper Wild Wheel. Le bit Battle Call Trooper fait référence à son armure claire, un nouveau petit gadget qui est bon marché mais cool.

Photo: Hasbro

Ce n’est pas un personnage massif. À en juger par ses jambes creuses, il n’est pas particulièrement complexe ni pesant. Mais il est unique et il suinte le style et la personnalité.

Photo: Hasbro

Cyberverse, non entravé par la nécessité de revenir à des conceptions plus anciennes, est libre de créer de nouvelles créatures sympas comme Thunderhowl.

Photo: Hasbro

Encore une fois, il est gros et bon marché, mais bon sang il a l’air impressionnant.

Photo: Hasbro

Même lorsque la ligne Cyberverse mène à la nostalgie, elle le fait de manière beaucoup plus amusante. Voici la version War for Cybertron: Earthrise d’Autobot Arcee dévoilée ce week-end.

Photo: Hasbro

Et voici la version Cyberverse.

Photo: Hasbro

Les deux personnages sont juste un robot féminin portant une voiture, mais la version Cyberverse est tellement plus dynamique et excitante. De plus, elle n’est pas debout sur une partie d’elle-même. Toujours un plus.

Je n’achète pas autant de transformateurs qu’une fois. Je n’ai que peu de place dans ma maison pour des trucs. Mais quand j’achète des Transformers ces jours-ci, ils sont beaucoup plus susceptibles d’être des figurines Cyberverse à 10 $ que des remises Cybertron de 20 $ pour mes héros de robot d’enfance. Le truc Cyberverse est juste plus amusant, comme les jouets sont censés l’être.

Consultez la galerie ci-dessous pour plus de plaisir provenant de Transformers Cyberverse en 2020.

Cybertronian Warrior MegatronPhoto: Hasbro

Cybertronian Warrior StarscreamPhoto: Hasbro

Warrior HammerbytePhoto: Hasbro

Cybertronian Warrior Optimus PrimePhoto: Hasbro

Grimlock de luxePhoto: Hasbro

Hot Rod DeluxePhoto: Hasbro

Bourdon Cybertronian WarriorPhoto: Hasbro

Battle Call Trooper BumblebeePhoto: Hasbro

Photo de bourdon de Battle Call Trooper: Hasbro

Battle Call Trooper Meteor FirePhoto: Hasbro

Battle Call Trooper StarscreamPhoto: Hasbro

Battle Call Trooper MegatronPhoto: Hasbro

Officier d’appel de bataille Optimus PrimePhoto: Hasbro

Officier d’appel de bataille BumblebeePhoto: Hasbro

Plus que ne discerne l’œil

