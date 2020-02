Transformez les fauteuils roulants en contrôle grâce à la manette adaptative Xbox

Microsoft a montré son engagement envers tous les joueurs qui ont une certaine restriction de mobilité en les rendant plus accessibles via la Xbox Adaptive Controller, qui permet diverses configurations et trouve des alternatives de jeu. Cette communauté est grande et travaille ensemble pour faire tout son possible afin que plus de gens puissent continuer à profiter de leur passe-temps et aujourd’hui, une grande réussite a été annoncée qui est une bonne nouvelle pour tous les joueurs en fauteuil roulant.

Grâce aux efforts de l’association qui aide les personnes handicapées AbleGames et A.T. Makers, il a été possible de fabriquer Freedom Wing, un adaptateur qui peut être connecté à des fauteuils motorisés et au contrôleur adaptatif Xbox pour garantir que le contrôleur de mouvement du fauteuil puisse fonctionner comme un levier et interagir avec un jeu vidéo.

«C’est vraiment pratique car les gens ont déjà mis ces [controles] dans leurs chaises Ils ont une mémoire musculaire et peuvent les utiliser. Cela s’avère être un excellent moyen de proposer des jeux vidéo à quelqu’un qui utilise un fauteuil roulant électrique », a commenté Bill Blinko, fondateur de A.T. Makers

Quelque chose de très intéressant est que les créateurs le font sans aucun profit, car ils prévoient de publier les instructions afin que toutes les personnes intéressées par Freedom Wing puissent préparer les leurs, sans frais supplémentaires en dehors des composants, estimés entre 30 $ USD et 35 USD. Ce merveilleux attachement, qui fonctionne avec PC et diverses consoles, est sans aucun doute quelque chose d’exceptionnel qui doit être reconnu, ainsi que le travail généreux de ses créateurs. Vous pouvez jeter un œil à ses fonctionnalités d’adaptateur et à son processus d’élaboration dans la vidéo ci-dessous.

Que pensez-vous de cette grande réussite? Connaissez-vous quelqu’un qui profiterait de ce grand attachement? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce n’est pas le seul progrès en matière d’accessibilité réalisé grâce à la manette adaptative Xbox. Nous disons cela parce que nous avons récemment entendu parler d’un père qui, grâce au contrôle Xbox, a permis à sa fille de jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ces efforts, comme vous le voyez, ne sont pas exclusifs à une plate-forme et même Xbox invite les développeurs à prendre en compte les aspects d’accessibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Xbox Adaptive Controller si vous consultez cette page.

