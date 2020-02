Transformez Zombies Ate My Neighbors en un FPS et ça a l’air incroyable

Si vous avez apprécié l’époque de Super Nintendo et de SEGA Genesis, vous vous souvenez probablement de Zombies Ate My Neighbors, un titre amusant où vous deviez survivre à une invasion de zombies et sauver votre quartier. L’action du jeu à quatre-vingt-dix est revenue avec une perspective totalement différente grâce à un modder.

Le joueur connu sous le nom de Dude27th travaille depuis quelques années pour transformer Zombies Ate My Neighbors en un jeu de tir à la première personne. Cela est possible car Dude27th a de l’expérience en tant que modérateur DOOM, FPS qu’il utilise comme base pour son projet.

Le travail du modder a enthousiasmé les fans de Zombies Ate My Neighbors, car il récupère la plupart de ses textures, sa mécanique et d’autres éléments qui en ont fait un classique de son époque.

Cette version unique de Zombies Ate My Neighbors est disponible pour tout le monde, car Dude27th a publié une démo il y a longtemps. Si vous voulez l’essayer, vous le trouverez dans ce lien. Ci-dessous, je laisse l’une des bandes-annonces les plus récentes du projet.

Le créateur a déclaré qu’il prépare une autre démo qu’il partagera avec la communauté. Dude27th a déclaré qu’il arriverait bientôt, mais il n’y a toujours pas de date de sortie officielle. Malgré le passage des années, Zombies Ate My Neighbors a pas mal de fans, donc le mod a été bien reçu.

D’autre part, un groupe de passionnés a travaillé pour créer une suite au jeu. Zombies Ate My Neighbors: The Sequel propose une aventure similaire à l’original, mais a quelques changements de niveaux et plusieurs missions secondaires.

Recherchez plus de nouvelles liées au modding dans ce lien. D’un autre côté, vous trouverez ici plus d’informations sur Zombies Ate My Neighbors.

Source

.