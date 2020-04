Traversée d’animaux en mode réaliste? Une chaîne YouTube fait bouger les choses

La saga Animal Crossing nous a donné la possibilité de nous déconnecter de la vie réelle pour socialiser avec d’autres voisins qui se démarquent animaux “humanisés”, bien qu’avec une caractéristique esthétique des dessins animés, ce qui en rend beaucoup adorables. Cependant, certains utilisateurs se sont demandé sur les réseaux sociaux ce qui se passerait si cette esthétique était remplacée par une style plus réel, tout comme la chaîne YouTube Subjectivement.

L’artiste simule l’apparence des personnages d’Animal Crossing en mode réaliste

L’artiste qui dirige la chaîne YouTube a décidé de faire quelques fanarts de deux personnages de la saga, Tom Nook et myrtille, car après avoir joué plusieurs heures dans le dernier épisode de la saga, il a voulu essayer de les représenter comme s’ils étaient dans un film d’action en direct. Au milieu de la vidéo, vous pouvez voir le résultat final du fanart de Tom Nook, dans lequel il semble plus poilu et fatigué que dans son aspect d’origine, et à la fin, vous pouvez voir le résultat final de Blueberry d’une manière réaliste, qui ne donne pas le sentiment d’être un voisin de confiance … Ensuite, nous vous laissons le vidéo afin que vous puissiez voir par vous-même:

Voir aussi

Certains utilisateurs qui ont vu la vidéo ont déclaré dans le commentaires ses impressions concernant l’apparence réaliste et inconfortable de ces personnages de la saga Animal Crossing, et nous trouvons variété d’opinions, allant des personnes qui n’aiment pas son apparence en mode réel, aux personnes qui disent qu’elles auraient plus peur de l’hypothèque Tom Nook si elle était réelle (on ne peut plus être d’accord avec cela). Cependant, pratiquement tous les utilisateurs affirment que l’artiste a fanarts fantastiques.

Que pensez-vous de Tom Nook et Blueberry de manière réaliste? Aimez-vous ce genre de fanarts? N’oubliez pas que nous vous lisons aussi bien dans les commentaires que sur les réseaux sociaux.

Connexes