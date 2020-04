Traversée massive d’animaux: New Horizons Datamine révèle des caractéristiques potentielles passionnantes

Un signe de choses à venir?

par Damien McFerran Il y a 4 heures

Dataminer Ninji a découvert une multitude de nouveaux contenus cachés dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de Animal Crossing: New Horizons » code, dont certains pourraient potentiellement pointer vers les fonctionnalités à venir.

Une liste des nouvelles fonctionnalités intéressantes apparaît ci-dessous (merci, Nintendo Everything), mais soyez averti – bien que tous ces éléments ne puissent pas réellement faire partie du jeu final, il y a le potentiel que vous pourriez avoir une partie de votre plaisir ruiné en lisant – faites-le donc à vos risques et périls.

Toujours là? OK, commençons.

Deux améliorations supplémentaires au musée sont mentionnées

Les trois niveaux de la maison (après la tente) semblent contenir une section artistique

Deux nouveaux bâtiments autonomes sont mentionnés: la boutique du musée et le café du musée – ce dernier comprenant une section Gyroid

Redd semble avoir un navire qui accostera sur la «plage secrète» au nord de l’île

Le mécanicien du «faux art» fera son retour

Le code qui affiche une boîte «sélectionner un article» (pour offrir à un villageois, pour le vendre, pour échanger un poisson, etc.) a une option «cTunekichi» (Redd) – plus de preuves qu’il revient peut-être

Les buissons sont mentionnés: azalée, hibiscus, houx, hortensia, camélia, osmanthus (bien que ceux-ci puissent changer; la liste a en fait changé entre la version 1.0.0 et 1.1.4)

Les légumes qui peuvent être cultivés sont mentionnés: tomate, blé, canne à sucre, pomme de terre, carotte, citrouille

La mise à jour 1.0.0 contient un fichier pour une page Critterpedia «Fruits de mer» qui devrait contenir 33 éléments – le seul en fait dans le jeu sorti est la palourde japonaise

Il y a une troisième mise à niveau de Nook’s Cranny référencée

La natation est mentionnée; la plongée vous permettra d’obtenir du poisson (un ensemble différent de la pêche) et des algues – il y a une partie du fichier de sauvegarde réservée pour les stocker déjà

Il existe des interfaces d’achat inutilisées dans le jeu: «cGardening», «cMuseum» (peut-être la boutique du musée susmentionnée), «cRealEstate», «cGallery»

Il existe une fonction qui stocke un «rapport de jeu» (les statistiques agrégées de Nintendo sur le gameplay) avec trois variantes: get_recipe_diy, get_recipe_clothing, get_recipe_cooking – seul le bricolage est réellement utilisé, donc les deux autres peuvent être dans les plans

Certaines mentions de choses ici ont été supprimées à partir de la version 1.1; la liste mentionnant «FlowerBush» et les noms de légumes a été modifiée pour répertorier «FlBu, V0, V1, V2,…» à la place, une mention de la boutique de Redd est passée de «TsunekichiShop» à «TShop» – «TShop» est dans ce qui semble être une liste de portes que les bâtiments peuvent avoir

Depuis 1.1, ils ont également ajouté “WOffice”, qui n’est pas encore utilisé

Il existe une liste de types d’objets dans lesquels chaque type est utilisé dans le jeu, à l’exception de “Art” et “Plats”.

Phew! Il convient de souligner une deuxième fois que la plupart des éléments mentionnés ici peuvent ne jamais se produire dans le jeu et pourraient simplement être du code résiduel pour des fonctionnalités qui ne seront pas utilisées, mais au moins certaines d’entre elles ont de bonnes chances de se concrétiser. passer. Y a-t-il une fonctionnalité qui vous passionne particulièrement? Faites-nous savoir avec un commentaire.

