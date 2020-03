Travis sera un monstre de lutte dans No More Heroes 3

Aimez-vous la lutte? Pourquoi Suda51, oui, et bien plus. Son amour pour la lutte n’est pas nouveau pour beaucoup d’entre nous, car il l’a laissé reflété dans la plupart de ses œuvres, en particulier dans son opus magnum No More Heroes, dans lequel il a donné au charismatique Travis de superbes compétences de lutte comme la sienne. Mouvements stellaires

Eh bien, dans une récente interview avec le portail Siliconera qui a tourné autour de son retour en tant que collaborateur de Fire Pro Wrestling World, Suda51 a laissé tomber, peut-être de manière flagrante, des informations sur No More Heroes 3.

Lorsque le développeur a choisi son mouvement de lutte préféré, voici sa réponse:

Suda51: L’original Tiger Mask et les superstars d’Akira Maeda ont fait de moi un grand fan de ce mouvement. Il n’y a rien de tel qu’un bon duplex parfaitement réalisé. J’ai toujours eu une grande admiration pour Akira Maeda et son répertoire de 12 superx différents, donc je vais permettre à Travis Touchdown de les utiliser tous dans No More Heroes 3.

Voir aussi

Intéressant, non? Sans aucun doute, cela laisse place à la spéculation, car le créateur pourrait être emporté par la ferveur de l’interview, même s’il n’est pas surprenant qu’il fasse avancer son prochain travail, car si quelque chose caractérise Suda51 c’est sa spontanéité et sa façon originale de faire les choses. De cette façon, il ne serait pas fou de trouver un Travis avec une large gamme de duplex à offrir et à vendre. No More Heroes 3 débarque sur Switch cette année et est l’un des titres les plus attendus pour l’hybride dans la salle de presse. Nous vous encourageons à laisser un commentaire ci-dessous afin que vous puissiez nous expliquer ce que vous attendez le plus de ce nouvel épisode qui met en vedette notre bon ami Travis!

Connexes