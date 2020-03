Treachery In Beatdown City Episode 1 a une date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Le studio indépendant NuChallenger a annoncé que son comédie sombre, jeu d’action de style rétro Treachery in Beatdown City verra son premier épisode tomber le 31 mars sur Nintendo Switch et PC.

La trahison à Beatdown City a la langue fermement en joue depuis le début, avec sa configuration annonçant que le président américain Blake Orama a été kidnappé par Ninja Dragon Terrorists, et le maire milliardaire refuse d’aider.

Le premier épisode mettra en vedette cinq cartes urbaines situées dans la ville d’East Fulton, où les joueurs ont «la liberté de se battre comme ils le veulent contre un casting d’ennemis de plus en plus ridicule», comme le annonce la page Steam du jeu. Le jeu de combat met les joueurs au défi d’approfondir son système de combat, en créant des combos personnalisés avec des frappes, des grappins et des «strikeagrapples».

Les joueurs peuvent choisir parmi trois personnages différents: “Lisa, l’expert de la boxe / MMA, Brad, un lutteur professionnel avec un amour du feu, et Bruce Jeet Kune Do / Capoeira fighter”, selon la description de Steam.

Le jeu propose de la musique de l’artiste chiptunes Inverse Phase et un style visuel rétro inspiré des jeux de combat des années 80 et du Ren & Stimpy Show.

Treachery in Beatdown City sortira le 31 mars sur PC via Steam et Nintendo Switch. L’EP d’Inverse Phase est disponible dès maintenant sur Bandcamp.

