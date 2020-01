Trembler! Ils font déjà un nouveau film Silent Hill

Des rumeurs circulent depuis plusieurs jours indiquant que Silent Hill pourrait revenir et les déclarations de Konami donnent à penser qu’elles ne sont pas entièrement folles. Bien qu’il semble que nous devrons attendre pour voir la série de retour dans les jeux vidéo, il a récemment été confirmé qu’il était déjà prévu de revoir Silent Hill sur grand écran. En outre, il est également prévu d’introduire Fatal Frame, une autre franchise légendaire de jeux vidéo d’horreur, dans le monde du cinéma.

Dans une récente interview avec Allocine, l’un des médias cinématographiques les plus importants de France, Christophe Gans, réalisateur de Silent Hill (2006) a révélé qu’il travaille sur un film Project Zero, une franchise plus connue en Occident sous le nom de Fatal Frame. Ce projet se fera main dans la main avec Victor Hadida, producteur des films Silent Hill.

«J’ai 2 projets de films d’horreur avec Victor Hadida. Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero [conocido como Fatal Frame en América] Le film se déroulera au Japon. Je ne veux pas séparer le jeu de ses scénarios de maison d’horreur japonaise », a déclaré le réalisateur.

Si le premier projet Gans est l’adaptation cinématographique de Fatal Frame, quel est le second? Comme vous pouvez le deviner d’après ce que nous avons mentionné précédemment, il s’agit d’un nouveau film de Silent Hill.

«Nous travaillons également sur un nouveau film Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette atmosphère de petit peuple américain dévasté par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en créer un nouveau », a-t-il déclaré.

Il convient de mentionner que Gans n’a pas donné plus de détails à ce sujet, nous ne savons donc pas quels sont les producteurs impliqués dans ces projets. Nous ne savons pas non plus à quel stade de développement ils se trouvent. Dans cet esprit, il est possible que ce soit à peine dans les plans et que finalement rien ne se réalise. Nous serons en attente et vous informerons lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

