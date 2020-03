Tremblez, Némésis! Thomas le train est déjà arrivé à Resident Evil 3 Remake

Nemesis peut être un véritable cauchemar dans Resident Evil 3 Remake, mais la scène mod PC a pensé à prendre les enjeux au niveau suivant et ils ont déjà travaillé sur la démo du jeu en mettant un ennemi plus redoutable à leur place: Thomas le train.

Les utilisateurs de PC n’ont pas mis longtemps à mettre la main sur la démo de Resident Evil 3 Remake sur PC et un fan a pensé que, tout comme ce qui s’est passé avec M. X dans Resident Evil 2 Remake, vous devez continuer à remplacer l’ennemi que vous Il continue de le transformer en Thomas le train, de la série Thomas et ses amis. Après avoir confirmé que cette version pouvait être modifiée sans problème, la scène a rapidement introduit le nouvel ennemi de Resident Evil 3, quelque chose qui, en plus d’être curieux, vous fera rire longtemps avant de vous rappeler qu’il ne s’agit que d’un mod et qu’il s’agit en fait Nemesis vous attend dans les rues de Raccoon City.

Le fait que je puisse modifier le Resident evil 3 DEMO est incroyable. Je pensais que Nemesis était effrayante telle quelle, mais c’est tout de même TERRIFYING. pic.twitter.com/DKCEcNBzrM

– The Yakuza Guy isolation Isolement COVID (@VenomDeathNinja) 23 mars 2020

En ce moment, tout le monde rit et les émerveillements du travail de Capcom et du studio M-Two dans ce nouveau remake, cependant, n’oubliez pas que le 3 avril prochain sera le jour où nous revivrons le cauchemar zombie dans Resident Evil 3 Remake, une livraison qui arrivera sur PS4, Xbox One et PC.

