Tremors sur Netflix: 15 choses que vous pourriez avoir manquées dans le classique de la comédie d’horreur

Le parfait B-Movie fête ses 30 ans.

Lorsque Tremors est sorti en salles en 1990, ce n’était pas un succès au box-office. Kevin Bacon, le plus grand acteur du film, a eu une panne au cours du tournage et l’a considéré une fois comme une carrière basse. Mais le film a gagné un culte après la vidéo et la location à domicile. Cinq suites ont été publiées depuis, et il y a même eu une émission de télévision Tremors qui a été diffusée pendant 13 épisodes.

Écrit par Brent Maddock et S. S. Wilson et réalisé par Ron Underwood, Tremors a du charme et du cœur. L’histoire de petits habitants de la ville qui se sont regroupés pour vaincre un groupe de vers de sable carnivores en mouvement rapide, il s’est appuyé sur la chimie décontractée de ses acteurs, qui savaient exactement dans quel genre de film ils étaient. Tremors a un nombre de corps élevé, mais son ton est toujours léger et optimiste. Et malgré les rires, le film parvient à arracher la tension de ses scènes d’horreur.

En l’honneur du 30e anniversaire du film, voici 15 œufs de Pâques en tremblements que vous auriez pu manquer. Si vous avez aimé cette galerie, vous pouvez également consulter les galeries d’oeufs de Pâques sur Kill Bill: Vol. 1, Kill Bill Vol. 2, et Pulp Fiction. Tremors est actuellement en streaming sur Netflix.

1. Stampede!

Le film s’ouvre avec Val effrayant Earl éveillé. Ceci est en fait un peu brillant de préfiguration; Val utilise plus tard une bombe pour effrayer le dernier Graboid à sa mort. Quand Earl tombe du camion enveloppé dans une couverture, il ressemble même à un Graboid; la couverture a un extérieur jaune-vert et une doublure intérieure rouge.

2. Tournage de lieux

Bien que se déroulant au Nevada, Tremors a été filmé sur place dans les collines de l’Alabama en Californie et dans la région de Lone Pine à l’est. En raison des formations rocheuses uniques et des zones plates, ces terres sont des lieux de tournage fréquents pour les films occidentaux.

3. Population de 14 personnes

Au début du film, un panneau indique que Perfection a une population de 14 personnes. Les calculs à ce sujet sont vérifiés; si nous excluons Rhonda, qui est un étudiant diplômé (probablement d’un collège voisin), et Howard et Carmine (qui martèlent une route à proximité, mais qui peuvent être des entrepreneurs qui ne vivent pas dans la perfection), il y a 14 personnages dans le film: Earl Bassett, Val McKee, Burt Gummer, Heather Gummer, Melvin Plugg, Nancy Sterngood, Mindy Sterngood, Miguel Sanchez, Walter Chang, Nestor Cunningham, Edgar Deems, Old Fred, Jim Wallace et Megan Wallace.

Si Val et Earl restent après les événements du film, la ville doit mettre à jour son panneau à 8 personnes. Sinon, ce sera à 6 personnes.

4. Pogo Stick

La petite fille sur le bâton de pogo, Mindy Sterngood, est interprétée par l’actrice enfant Ariana Richards. Richards continuerait à représenter Lex Murphy dans Jurassic Park, et elle reprendrait son rôle de Mindy dans Tremors 3: Back to Perfection.

5. Monster Origin

L’un des premiers emplois du scénariste S.S. Wilson a été celui de monteur de film pour une société de cinéma naval. La base navale était située dans un désert en Californie, et Wilson a eu l’idée de Tremors lors d’une randonnée un jour:

“Nous avions l’habitude de faire le tour des gammes d’artillerie là-bas et je prenais toujours des notes pour des idées de films. Donc, à un moment donné, je faisais de la randonnée sur ces gros rochers arrondis qui ressemblaient beaucoup à ceux que nous avons finalement tournés dans le film” , et j’ai noté: “Et s’il y avait quelque chose sous le sol comme un requin et que je ne pouvais pas descendre de ce rocher?” “

6. Une bouche intéressante

Le concept de bouche dans la bouche pour le Graboid n’était pas la conception initiale. Selon Maddock, l’un des dessins conceptuels avait une conception en couches qui faisait ressembler le Graboid à un pénis non circoncis:

“[Executive producer] Gale Anne Hurd a regardé le premier dessin et a dit: “Les gars, ils ont l’air un peu phalliques” … Les gars les ont donc refait un peu après. “

L’équipage a construit plusieurs modèles de Graboids, de toutes tailles. Plusieurs des modèles étaient à l’échelle, mais beaucoup d’entre eux étaient des modèles plus petits ou des marionnettes, qui apparaissaient grands par des plans rapprochés et une perspective forcée.

7. Protagonistes improbables

Wilson et le co-auteur Brent Maddock savaient que Tremors serait un film dans la veine d’un film monstre des années 50. Mais ils avaient besoin d’un moyen de distinguer le film des autres dans le genre, qui auraient généralement un homme de loi, un soldat ou un scientifique au cœur de l’histoire. Ainsi, Maddock a eu l’idée d’avoir deux hommes à tout faire comme héros, qu’ils ont exploités pour un grand effet comique.

8. Rattlers!

Plus inquiétants que les Graboids étaient les nombreux et vrais serpents à sonnettes qui tourmentaient l’ensemble. L’équipe de tournage a embauché un local pour être à leur recherche, et il était également responsable de l’élimination des crotales qui se sont glissés sur le plateau pendant la nuit.

9. vietnamien vers chinois

Le rôle du propriétaire d’épicerie Walter Chang est joué par Victor Wong, un acteur de personnage connu pour son travail dans The Last Emperor, Big Trouble in Little China et la franchise Three Ninjas. Le personnage a été écrit à l’origine comme un homme vietnamien nommé Phan Vam. Mais les cinéastes ont estimé que Victor Wong, un Américain d’origine chinoise de quatrième génération, serait le mieux placé pour ce rôle. Ainsi, ils ont changé l’appartenance ethnique du rôle en chinois avant que Wong ne l’essaie.

10. Soyez mon Valentin?

Val a une boucle de ceinture très appropriée. (Valentin? Coeur? Compris?)

11. Une longue randonnée à faire

La star de la musique country Reba McEntire a fait ses débuts au cinéma dans Tremors en tant qu’épouse et partenaire du survivant Burt Gummer. Elle était très bien avec la nature approximative du rôle, mais le calendrier était un cauchemar. Elle faisait des tournées le week-end, et ensuite, elle prenait deux avions et un trajet en voiture pour se rendre à l’ensemble vers 6 heures du matin.

Dans une interview avec Esquire, McEntire a rappelé à quel point c’était amusant de tirer avec les pistolets du film, en particulier le pistolet à fusée.

12. Pistolet en bois

Dans la même interview d’Esquire, McEntire a rappelé que pendant la scène où elle a couru vers les rochers vers la fin du film, l’équipe a éteint son vrai pistolet avec un pistolet en bois, afin de le rendre plus léger et plus facile à manipuler.

13. Orange Surprise

Il y a plusieurs plans gore dans le film, où les personnages sont éclaboussés par des entrailles Graboid. En réalité, ces entrailles étaient constituées de citrouille en conserve, d’où la couleur orange.

14. Une seule bombe F

Les cinéastes voulaient faire de Tremors un film familial. Et donc, lorsque la MPAA a évalué la première coupe du film R pour la langue, ils sont revenus et ont apporté quelques modifications pour réduire la note à PG-13. Ils ont été autorisés à garder une utilisation du mot F, lorsque le personnage de Kevin Bacon, Val, hurle à un Graboid mort.

15. L’autre fin

Dans la fin originale de Tremors, l’intrigue romantique entre Val et Rhonda n’est pas résolue. Val et Earl partent pour Bixby. Ensuite, ils se retournent et retournent à Perfection; il est sous-entendu que Val aurait pu revenir dire à Rhonda ce qu’il ressentait, mais le public ne voit jamais ce gain émotionnel.

Lors de la première projection du film, le public a chanté pour que Val embrasse Rhonda, ce qui a conduit le réalisateur Ron Underwood à tourner et insérer la scène de baiser que nous voyons et aimons aujourd’hui.