Très bientôt, nous en saurons plus sur les jeux Demon Slayer

Koyoharu Gotōge a réussi à conquérir des milliers d’amateurs d’anime et de manga avec Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. En raison de sa grande popularité, la série sera désormais adaptée aux différents jeux vidéo prévus par Aniplex et d’autres studios.

L’entreprise a révélé peu de détails sur les projets, mais heureusement, nous devrons attendre peu pour en savoir plus à leur sujet. Ceci étant donné qu’Aniplex réalisera un flux spécial en quelques jours.

Quand en saurons-nous plus sur les jeux Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Si vous êtes fan de la saga et que l’idée d’un jeu vidéo avec les aventures de Tanjiro Kamado vous passionne, faites attention. Aniplex prépare une présentation d’une heure qui sera diffusée en ligne sur Aniplex 48 Hours TV.

L’événement durera environ 1 heure et des nouvelles seront révélées sur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale et Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan. Le premier jeu est en développement pour les appareils mobiles, tandis que le deuxième projet arrivera sur PlayStation 4.

Les acteurs de la voix Hiro Shimono et Akari Kitō animeront la présentation. Le rendez-vous est le 22 mars prochain à 23h00, heure japonaise, ce qui correspond à 8h00, heure de Mexico.

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas le temps de voir l’événement, car ici nous aurons tous les détails. Une bande-annonce pour les deux jeux et des détails sur leurs mécanismes devraient enfin être révélés.

Ce que nous savons sur les jeux Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Pour l’instant, nous savons que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale arrivera sur les appareils iOS et Android cette année. C’est un titre d’action avec des éléments de survie.

Son développement est en charge de Quatro A et Soleil, studios qui le lanceront en free-to-play, afin que les joueurs puissent le télécharger gratuitement. D’autre part, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan est en développement pour PlayStation 4.

Le titre sera basé sur l’histoire de l’anime et offrira un gameplay plein d’action. Pour l’instant, il n’a pas été révélé quelle étude reprendra le projet. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan fera ses débuts jusqu’en 2021.

