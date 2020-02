Très bientôt, vous pouvez rejouer Nioh 2 avant ses débuts

Récemment, nous avons appris que Nioh 2 est maintenant prêt à faire ses débuts, alors que Team Ninja a finalement terminé son développement. Pour célébrer cette belle réalisation, le studio a préparé une surprise pour ceux qui attendent cette nouvelle aventure: une autre occasion de l’essayer avant sa première.

Il y a quelques mois, une version bêta a permis à certains joueurs de jeter un œil à la suite, mais maintenant plus de fans peuvent le faire. Sur le blog PlayStation, il a été confirmé qu’une démo Nioh 2 était en route vers le PlayStation Store.

La version d’essai sera gratuite et surtout, vous pouvez y accéder même si vous n’avez pas PlayStation Plus. La démo vous donnera accès à 3 missions où vous connaîtrez les mécaniques de base. De plus, le système de création de personnages peut être utilisé. Team Ninja a confirmé que la progression de la démo ne peut pas être transmise à la version finale du jeu, mais votre personnage créé peut être conservé.

Il s’agit d’une démo qui sera disponible pour une durée limitée. Vous pouvez le télécharger à partir du vendredi 28 février à 14 h 00, heure de Mexico. Le test se terminera jusqu’au dimanche 1er mars.

Entrez dans Nioh 2 avec l’essai de la dernière chance, qui arrivera sur PS4 le 28 février (aucun PS Plus requis). Plus de détails: https://t.co/lxyKCQQRCe pic.twitter.com/rl82izCKYQ

– PlayStation (@PlayStation) 13 février 2020

Dans le post, Team Ninja a également commenté que Nioh 2 est une fusion du concept de Yokai et du Japon féodal. Les développeurs ont repris plusieurs histoires traditionnelles du pays asiatique pour nourrir divers aspects de la suite.

D’autre part, il a été noté que le jeu comprendra une grande variété d’armes, qui seront complétées par un système de combat en profondeur avec différentes positions, qu’elles soient hautes, basses ou moyennes. De plus, des ajustements ont été apportés aux combats de mêlée afin que l’expérience soit fraîche et excitante.

Nioh 2 sortira le 13 mars sur PlayStation 4. Nous vous recommandons de visiter ce lien pour en savoir plus sur la suite.

