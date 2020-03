Trials of Mana a déjà une démo disponible dans l’eShop européen

Trials of Mana (également connu sous le nom de Seiken Densetsu 3 au Japon) recevra un remake le 24 avril qui introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications pour adapter ce classique à l’ère actuelle. Donc, si vous êtes un de ces joueurs qui ne peuvent pas attendre, il vous suffit d’aller au eShop de Nintendo Commutateur (ou au magasin virtuel d’autres plates-formes), car nous avons maintenant un démo de ce titre. Pour rendre l’attente plus supportable jusqu’à ce que nous ayons l’ensemble complet disponible!

Trials of Mana a déjà une version d’essai dans l’eShop européen

Si nous avons récemment parlé d’une démonstration de Trials of Mana pour le territoire japonais, donc maintenant nous devons mettre à jour cette nouvelle, depuis maintenant cette démo est disponible via l’eShop Nintendo Switch européenne. Ainsi, comme c’est généralement le cas aujourd’hui, c’est une version raccourcie qui nous permet de profiter du début du jeu, afin d’avoir une idée de ce qui nous attend dans la version complète si nous décidons de passer par la boite à partir du 24 avril. de 2020. Bien sûr, le principal avantage est que les progrès que nous réalisons dans cette version de test ne seront pas perdus, car lors du démarrage du jeu complet, nous aurons la possibilité de transférer les données enregistrées et de pouvoir continuer à partir du moment dans lequel l’aventure a été coupée.

En outre, une nouvelle bande-annonce a également été publiée sur la chaîne YouTube de Square Enix, qui est la version anglaise de cette vidéo définitive que nous pouvions déjà voir en japonais auparavant.

De cette façon, il ne reste qu’un peu plus d’un mois pour que Trials of Mana soit disponible, ce qui n’est presque pas du tout si on le compare à ce qui s’est passé depuis l’annonce de ce remake. Et vous, avez-vous joué la version originale incluse dans Collection of Mana ou êtes-vous totalement nouveau sur ce titre?

