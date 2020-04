Trials Of Mana est-il multijoueur et à deux joueurs? Voici combien de temps le remake est à battre! – HITC

Tout ce que vous devez savoir si Trials Of Mana propose un mode multijoueur à deux joueurs et combien de temps il faudrait pour battre ce remake.

Square Enix sort rapidement un autre remake sur les talons de Final Fantasy VII, qui serait l’exclusivité PS4 la plus vendue. Bien qu’il y ait eu quelques plaintes concernant les changements dans l’histoire de Cloud, Aerith et Tifa, Trials Of Mana serait une récréation entièrement fidèle avec des visuels massivement améliorés. Cependant, cela inclut-il le multijoueur à deux joueurs pour les fans de retour, et combien de temps cela prendra-t-il pour battre?

Trials Of Mana est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4, et ses critiques ont été extrêmement positives, beaucoup s’accordant à dire que son épée brille toujours. Certes, il y a quelques plaintes notables de la part d’IGN comme quoi il n’y a aucune incitation à parler aux PNJ et que les images tombent parfois sur Switch, mais à part ces inconvénients, la plupart des critiques sont presque parfaites.

Si vous êtes intéressé par ce troisième remake d’avril (à la suite de Resident Evil 3 et Final Fantasy VII) ci-dessous, vous découvrirez s’il propose un mode multijoueur à deux joueurs et combien de temps il faut pour battre.

Trials Of Mana est-il multijoueur?

Il n’y a pas de multijoueur à deux joueurs dans Trials Of Mana.

Trials Of Mana ne propose aucun jeu multijoueur et le producteur Masaru Oyamada a expliqué pourquoi.

Selon Twinfinite, Oyamada leur a expliqué que le multijoueur avait été omis parce que le remake opte pour une vue à la troisième personne par opposition à une perspective descendante.

Il a été dit que l’équipe de développement avait envisagé une forme multijoueur en ligne, mais cette route a été rejetée car elle leur aurait nui en faisant un excellent jeu solo.

Quant à savoir si une forme de multijoueur sera ajoutée ultérieurement, Oyamada a déclaré en août 2019 que cette possibilité n’était pas envisagée.

Combien de temps pour battre Trials Of Mana?

Trials Of Mana devrait prendre 25-30 heures à battre.

Dans une interview avec Gematsu, le producteur Shinici Tatsuke a noté que Trials Of Mana devrait prendre à peu près la longueur susmentionnée pour terminer sa campagne.

Avril est un mois qui a été obsédé par les longueurs de jeu car le remake de Resident Evil 3 était trop court grâce au contenu coupé de l’original, tandis que le remake de Final Fantasy VII était trop long grâce à son extrême gonflement et plus rembourré que le soutien-gorge de sport de Tifa.

Donc, comme Goldilocks et les trois ours, nous espérons que la longueur de Trials Of Mana est juste.

