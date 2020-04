Trials of Mana lance une courte publicité au Japon

Nous sommes à moins d’une semaine de 24 avril 2020, ce qui signifie que nous nous rapprochons de la date de sortie du remake 3D de Trials of Mana, un de ces classiques du genre RPG, que nous ne pouvions jouer officiellement en Occident que l’année dernière précisément. Ainsi, ce jeu a une version d’essai que les joueurs peuvent télécharger via l’eShop de Nintendo Commutateur, mais maintenant nouvelle vidéo commerciale visant à faire connaître le titre aux utilisateurs japonais. Bref mais intense, pour convaincre!

Trials of Mana est promu dans une nouvelle vidéo commerciale destinée au public japonais

そ れ ぞ れ の 運 命 、 そ れ ぞ れ の 選 択。

再 び 始 ま る 、 ト ラ イ ア ン グ ル ス ト ー リ ー。 Commutateur / PS4 / Steam 『聖 剣 伝 説 3 ト ラ イ ア ル ズ オ ブ マ ナ』 4 月 24 日 発 売!

無 料 で 遊 べ る 体 験 版 は 好評 配 信 中! # 聖 剣 3ToM # 聖 剣 伝 説 < 体 験 版 は コ チ ラ か ら > https://t.co/tbhZuc6xCK pic.twitter.com/vxl9jc8CYK – 聖 剣 伝 説 – 公式 – (@Seiken_PR) 16 avril 2020

Lorsque le titre d’une release approche, il est normal que la société en charge de son développement commence à intensifier la publicité que les joueurs peuvent en voir, afin de s’assurer que personne ne manque le lancement, et c’est ce qui s’est passé avec Trials de Mana. Par compte Twitter officiel du pays du soleil levant de ce jeu, un bref (mais intense) a été présenté vidéo commerciale sur Durée de 15 secondes Dans lequel nous pouvons voir les principaux protagonistes de cette histoire qui fait maintenant le saut en 3 dimensions, avec quelques ajustements pour s’adapter à l’ère actuelle des jeux vidéo.

De cette façon, et avec beaucoup de désir, nous ne pouvons attendre que moins d’une semaine pour obtenir une copie de ce remake de Trials of Mana qui, sûrement, aura l’essence du jeu original, mais d’une manière complètement renouvelée que Il plaira à la fois à ceux qui ont découvert le titre original inclus dans la Collection de Mana il y a quelques mois et à ceux qui se plongent dans cette trilogie pour la première fois.

